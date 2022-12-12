На вулиці Сонячній з другого поверху випала жінка

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Про це поліції повідомили місцеві жителі

11 грудня близько 15.00 до відділення поліції №1 у Кременчуці надійшла інформація від місцевих жителів, що на вулиці Сонячній із квартири другого поверху багатоквартирного будинку випала жінка. Про це повідомляє Кременчуцьке районне управління поліції.

На місце події прибули слідчо-оперативна група поліції та медики. Поліцейські встановили особу померлої. Нею виявилася 38-річна кременчужанка. Для встановлення причини смерті тіло жінки направили на судово-медичну експертизу.

За даним фактом слідчий підрозділ поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Обставини та причини події з’ясовує слідство.