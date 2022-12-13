Чому в Кременчуці впровадили двоставковий тариф на опалення

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12 грудня у Кременчуці відбулася зустріч Романа Кашина, комерційного директора ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго», з місцевими засобами масової інформації на тему зміни моделі нарахування та оплати за спожиту теплову енергію по двоставковому тарифу.

Чим передбачено застосування двоставкового тарифу?

Роман Кашин: Виконком Кременчуцької міської ради 20 жовтня 2022 р. визнав Полтавське обласне комунальне виробниче підприємство теплового господарства «Полтаватеплоенерго» виконавцем послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води по лівобережній частині міста Кременчука від джерела Кременчуцької ТЕЦ з покладанням відповідних обов’язків згідно з законодавством.

За листопад місяць підприємство «Полтаватеплоенерго» здійснило нарахування за послугу з постачання теплової енергії по двоставковому тарифу.

Застосування двоставкового тарифу передбачено Порядками формування тарифів затвердженими постановами НКРЕКП та КМУ в залежності від органу, який є ліцензіатом підприємства.

Двоставковий тариф для підприємства «Полтаватеплоенерго» був встановлений рішенням НКРЕКП ще у 2020 р. і в м. Полтава застосований для бюджетних установ та бізнесу, а для населення з грудня 2021 р.

У 2021 р. НКРЕКП змінила умови ліцензування підприємствам ТКЕ і таке право було повернуте до органів місцевого самоврядування.

30 вересня 2022 р. Полтавська обласна рада рішенням № 477 встановила тарифи, які введені в дію з 1 жовтня 2022 р.

В результаті прийняття рішення тарифи для споживачів підприємства «Полтаватеплоенерго» не підвищилися, а залишилися на рівні тарифів, встановлених у 2021 р.

Порядком формування тарифів, затвердженого постановою КМУ № 869, передбачено, що під час формування тарифів на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії й постачання гарячої води суб’єктами господарювання, що перебувають у спільній власності територіальних громад, вимоги цього Порядку в частині формування тарифів для кожної окремої територіальної громади (у разі провадження ліцензованої діяльності та надання комунальних послуг у декількох територіальних громадах) на таких суб’єктів господарювання не поширюються.

Оскільки «Полтаватеплоенерго» є обласним підприємством, то й тарифи встановлені для підприємства застосовуються у різних територіальних громад. Крім м. Полтава, це Карлівка, Решетилівка, Машівка, Котельва та починаючи з листопада 2022 р. і м. Кременчук.

Що таке двоставковий тариф і чим він відрізняється від одноставкового?

Роман Кашин: Двоставковий тариф — фактично одноставковий тариф розподілений на дві складові:

умовно-змінна частина;

умовно-постійна частина.

Умовно-змінна частина складається з витрат на паливо (це природний газ) й електроенергію, та обліковується комерційними приладами обліку.

Постійна частина тарифу нараховується впродовж року щомісяця рівними частинами. Це витрати підприємства на ремонтні роботи котелень та теплових мереж, оновлення обладнання, заробітну плату, податкові зобов’язання, амортизацію обладнання, розподіл газу за який підприємство також сплачує щомісячно.

Для підприємства такий підхід до застосування тарифу дає змогу отримувати кошти для проведення робіт з підготовки теплового господарства до опалювального періоду.

Перевагою двоставкового тарифу для споживачів є те що для них зменшується фінансове навантаження в опалювальний період (з квітня по жовтень вони сплачують 25% вартості теплової енергії в опалювальний період).

Якщо згадати історію тарифів, то раніше нарахування проводилися однаковими сумами за 1 м кв. протягом року.

Тому запровадження двоставкового тарифу є взаємовигідним варіантом у відносинах між підприємством і споживачами теплової енергії.

Як проводяться нарахування умовно-постійної частини? Як можна зменшити цю величину в платіжках?

Роман Кашин: Величина нарахування умовно-постійної частини тарифу залежить від максимального теплового навантаження будівлі.

Максимальне теплове навантаження — це кількість теплової енергії в Гкал/год потрібне для забезпечення нормативної температури внутрішнього повітря в період максимально холодної доби.

Вона розраховується в проєктній документації на будинок. У разі відсутності проєкту теплове навантаження розраховується згідно КТМ 204 відповідно до об`єму будівлі із застосуванням коефіцієнта, який залежить від дати забудови та матеріалу огороджувальних конструкцій та року забудови.

Нарахування умовно-постійної частини на 1 м кв. в малих будинках значно вища ніж в 9-10 поверхових, що підтверджується і питомим споживанням теплової енергії в опалювальний період за показниками будинкового комерційного лічильника.

Величину умовно-постійного тарифу можна зменшити шляхом проведення комплексних заходів утеплення будинку та перерахунку теплового навантаження.

Якщо мешканці житлового будинку не згодні з тепловим навантаженням, яке застосовує у своїх розрахунках підприємство «Полтаватеплоенерго», вони можуть замовити його розрахунок у спеціалізованій організації, представник якої має відповідний кваліфікаційний атестат. Після чого надати підприємству оновлені дані для перевірки та подальшого коригування. Але не завжди ця величина після проведеного енергоаудиту у порівнянні з розрахунком згідно КТМ 204 по об’єму будівлі є меншою.

Такий перерахунок доречний лише за умови комплексних заходів з термомодернізації!

Плата за абонентське обслуговування плата що це?

Роман Кашин: Відповідно до вимог Закону України «Про житлово-комунальні послуги» плата за послугу повинна складатись з:

плати за абонентське обслуговування;

плати безпосередньо за послугу.

Плата за абонентське обслуговування – це витрати підприємства на проведення договірної роботи, розподіл теплової енергії в межах будинку, претензійна-позовна робота, а також ремонт та обслуговування комерційних приладів обліку за умови укладення індивідуальних договорів. Цієї плати не буде, якщо договір укладено безпосередньо з ЖБК, ОСББ або іншою юридичною особою. Але в такому випадку вони повинні здійснювати розподіл теплової енергії та гарячої води в будинку самостійно.

Абонентська плата не може перевищувати граничний розмір, визначений КМУ і залежить від мінімального прожиткового рівня (не більше 37 грн) Для споживачів в житлових будинках таких плат визначено дві (з кожного господарства в розрізі послуг):

з комерційним приладом обліку - 29,38 грн;

без вузла обліку - 20,20 грн.

Як змінився розподіл теплової енергії по будинку в опалювальний період? Чому проводиться нарахування по квартирам з автономним джерелом опалення? Що таке загальнобудинкові потреби?

Роман Кашин: Закон України «Про житлово-комунальні послуги» передбачав двомісячний перехідний період, коли мешканці житлових будинків мали обрати модель договорів на послугу з постачання ТЕ та послугу з постачання ГВ. На кожну послугу передбачається окремий договір. До цього моменту був один договір на послугу з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води.

Законом передбачаються такі моделі договорів - індивідуальні з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем або колективні:

ЖБК;

ОСББ;

управлінська компанія;

інша юридична особа.

З 1 грудня відповідно до вимог законодавства, підприємство перейшло на нові договірні відносини за індивідуальним договором. Цей договір є публічним договором приєднання, текст якого розміщений на сайті підприємства та в приміщені абонентської служби.

Відповідно до вимог Закону України «Про комерційний облік теплової енергії», Правил надання послуг з постачання теплової енергії та умов договору, розподіл послуг здійснюється відповідно до вимог Методики розподілу комунальних послуг.

Відповідно до Методики, теплова енергія обраховується комерційним приладом обліку і розподіляється на:

загальнобудинкові потреби;

безпосередньо на опалення приміщень.

Загальнобудинкові потреби сплачують всі приміщення розташовані в житловому будинку з централізованим опаленням, квартири з автономним опаленням та відключені: плата становить 25%, 20%, 15% в залежності від поверховості будинку.

Незалежно від наявності або відсутності приладів опалення в МЗК є втрати теплової енергії розподільчими трубопроводами в підвалах, на горищах, сходинкових клітинах.

Вся інша теплова енергія розподіляється на всі приміщення з централізованою системою опалення. Але є одна умова. Це стосується приміщень обладнаних окремим приладом обліку теплової енергії. Це квартири в нових будинках або нежитлові приміщення на 1-му поверсі, які повинні сплачувати не менше 50% вартості теплової енергії від середнього споживання по будинку.

Сенс такого підходу полягає в тому, щоб такі приміщення опалювались власною тепловою енергією, а не за рахунок суміжних приміщень.

Як визначається кількість спожитої теплової енергії для житлових будинків, які не обладнані вузлом комерційного обліку?

Роман Кашин: У Кременчуці 902 житлових будинки, яким надає послугу з постачання теплової енергії підприємство «Полтаватеплоенерго». З них 30% не обладнані приладами обліку.

Таким будинкам, починаючи з 1 листопада 2022 р. і до моменту встановлення вузла комерційного обліку, нарахування будуть проводитися по тепловому навантаженню відповідно до Методики розподілу комунальних послуг.

Якщо мешканці житлового будинку не згодні з тепловим навантаженням, яке застосовує у своїх розрахунках підприємство «Полтаватеплоенерго», вони можуть замовити його розрахунок у спеціалізованій організації, представник якої має відповідний кваліфікаційний атестат.

Необхідно звернути увагу, що питоме споживання теплової енергії необхідної для підтримання нормативної температури в будинках малої 1-2-3 поверховості майже у два перевищує у порівнянні з будинками 9-10 поверховості.

Реальне споживання можна визначити лише встановивши будинковий прилад обліку теплової енергії.

Раніше ми писали, що через зміну постачальника тепла мешканцям лівобережжя доведеться платити за опалення більше порівняно з тогорічними платіжками. Під час опалювального сезону — на 20-40%, а за весь рік різниця може сягнути 80%. Адже за тепло потрібно буде платити й влітку.

Нагадуємо, що у Кременчуцькому підрозділі «Полтаватеплоенерго» повідомили діючі номери телефонів для споживачів теплової енергії та гарячої води.