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Тарифи від «Полтаватеплоенерго»: легітимні цифри чи шахрайство вищого ґатунку

Сьогодні, 20:50 Переглядів: 416

 

У Кременчуці намагалися знайти відповідь, чи законні нові тарифи на опалення та гарячу воду від обласного комунального підприємства для лівобережжя нашого міста

Сьогодні, 10 січня, у великій залі виконкому Кременчуцької міської ради відбулося засідання, присвячене двоставковим тарифам на опалення та гарячу воду для лівобережжя Кременчука.

У сесійній залі зібралися міський голова Кременчука, його заступники, депутати міської та обласної рад, голови ОСББ і підприємці, місцеві ЗМІ, а також представники Полтавського обласного комунального виробничого підприємства теплового господарства «Полтаватеплоенерго», яке наразі визначено виконавцем послуг з постачання теплової енергії та гарячої води по лівобережній частині міста Кременчука від джерел Кременчуцької ТЕЦ.

Міський голова Віталій Малецький, заступник міського голови - директор департаменту ЖКГ - депутат Полтавської обласної ради Іван Москлик, депутати міської ради Микола Бокован, Валерій Мирошніченко, Олександр Плескун (голова комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики), Сергій Порчирян (голова комісії з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури), Олександр Роженко, Олександр Ющенко, Олександр Яцина аргументовано відстоювали позицію, що тарифи, за якими «Полтаватеплоенерго» надіслало кременчужанам платіжки, є нелегітимними, адже орган місцевого самоврядування Кременчука не затверджував їх, як того вимагає законодавство.

На що перший заступник генерального директора «Полтаватеплоенерго» Ігор Процай зауважив, що тарифи були затверджені ще до введення мораторію на підвищення цін (тарифів) на теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання) і послуги з постачання теплової енергії та гарячої води, введеного Законом України №2479-IX від 29 липня 2022 року. А на питання, чому «Полтаватеплоенерго» не запровадило окремі тарифи для Кременчука, він відповів, що немає такого механізму, адже є постанова КМУ, яка це забороняє, і надавач послуг має застосовувати єдиний тариф для всіх своїх споживачів.

Під час емоційних дебатів між представниками місцевої влади та обласного комунального підприємства багато було сказано про те, чого не зробили як кременчуцька місцева влада та комунальники, так і полтавське обласне комунальне підприємство. Проте чаша терезів все ж схилялася на бік громади Кременчука. Ігор Процай запропонував три шляхи вирішення проблеми:

  • внести зміни в урядову постанову від 2011 року, щоб змінити тариф суто для Кременчука;
  • залишити чинні (збільшені - ред.) тарифи, а сплачувати громада буде за тарифами рівня 24 лютого 2022 року за умови компенсації збитків «Полтаватеплоенерго» з державного, обласного чи міського бюджету;
  • змінити виконавця послуг з постачання теплової енергії та гарячої води (наприклад, на кременчуцьке КП «Теплоенерго»).

Який зі способів оберуть і як швидко, будуть вирішувати члени робочої групи, яку мають утворити 12 січня.

Варто зауважити, що Олександр Роженко запропонував від імені Кременчуцької міської ради направити заяву до прокуратури щодо шахрайства вищого ґатунку, яке вчиняє, на його думку та думку інших депутатів, «Полтаватеплоенерго».

«Кременчуцький ТелеграфЪ» слідкуватиме за перебігом подій у цій історії та висвітлюватиме їх. Слідкуйте за новинами на сайті та у соцмережах:

Раніше ми писали, що під час опалювального сезону платіжки «подорожчали» на 20-40%, а за весь рік збільшення оплати за опалення може сягнути 80%.

Нагадуємо, що у Кременчуці цього року двічі здорожчають послуги водопостачання та водовідведення — у січні та липні.

Фото: Артем Коваленко
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Автор: Володимир Дмитренко Фото: Артем Коваленко Відео: Артем Коваленко
Теги: опалення гаряча вода тарифи Полтаватеплоенерго Кременчуцька міська рада
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