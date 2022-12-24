Микола Корецький
Свято Миколи Чудотворця завжди пов'язано з дивом
Ольга Мінчук
Відчепіться від ялинки
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Кременчук, Гроші, Споживач

Рішення про припинення гарячого водопостачання у Кременчуці було ухвалене в місті, - «Полтаватеплоенерго»

Сьогодні, 09:01 Переглядів: 1 031

 Коли знову потече гаряча вода для мешканців лівобережжя — дізнатись неможливо

Гаряча вода у кранах кременчужан, що мешкають на лівобережжі, зникла після блекауту 23 листопада. Подачу її і досі не відновили — хоча планувалося ще два тижні тому. При цьому кременчужани обурюються, що абонплату за відсутність води все одно треба сплачувати.

Нагадаємо, від початку опалювального сезону послуги з постачання тепла та гарячої води частині Кременчука надає обласне комунальне підприємство «Полтаватеплоенерго» (ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго») за двоставковим тарифом.

Відповідно, за коментарем щодо перспектив відновлення гарячого водопостачання до «Полтаватеплоенерго». У відповідь на наш офіційний запит нам повідомили:

«З 20 жовтня 2022 року, підприємство «Полтаватеплоенерго» визначено виконавцем послуг з постачання теплової енергії та гарячої води на лівобережну частину Кременчука відповідним рішенням виконкому Кременчуцької міської ради.

Оператором зовнішніх мереж у Кременчуці є КП «Теплоенерго», яке обслуговує центральні теплові пункти та внутрішньо квартальні мережі теплової енергії та гарячої води.

Відповідно до укладеного договору з КП «Теплоенерго», «Полтаватеплоенерго» здійснює оплату за транспортування теплової енергії та гарячої води до кінцевого споживача.

«Полтаватеплоенерго» лише генерує теплову енергію і подає теплоносій до центральних теплових пунктів, а підігрів води здійснюється на ЦТП на обладнанні КП «Теплоенерго» .

Рішення, щодо припинення постачання споживачам Кременчука гарячої води, яке було ухвалене в місті, з підприємством «Полтаватеплоенерго» не узгоджувалось», - зазначили на підприємстві.

Водночас взяти коментар у міської влади нам не вдалося. Редакція щиро вірить, що заступник міського голови Іван Москалик, що відповідає за житлово-комунальне господарство, знайде час та надасть нам коментар з приводу цього питання.

Чому кременчужани сплачують абонплату за гарячу воду, коли її немає

4
Автор: Ольга Мінчук
Теги: гаряча вода Полтаватеплоенерго Теплоенерго
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 51 від 22 грудня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 50 від 15 грудня 2022

№ 49 від 8 грудня 2022

№ 48 від 1 грудня 2022

№ 47 від 24 листопада 2022

№ 46 від 17 листопада 2022

№ 45 від 10 листопада 2022

№ 44 від 3 листопада 2022

№ 43 від 27 жовтня 2022

№ 42 від 20 жовтня 2022

№ 41 від 13 жовтня 2022

№ 40 від 6 жовтня 2022

№ 39 від 29 вересня 2022

№ 38 від 22 вересня 2022

№ 37 від 15 вересня 2022

Всі pdf

Вверх