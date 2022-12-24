Рішення про припинення гарячого водопостачання у Кременчуці було ухвалене в місті, - «Полтаватеплоенерго»

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Коли знову потече гаряча вода для мешканців лівобережжя — дізнатись неможливо

Гаряча вода у кранах кременчужан, що мешкають на лівобережжі, зникла після блекауту 23 листопада. Подачу її і досі не відновили — хоча планувалося ще два тижні тому. При цьому кременчужани обурюються, що абонплату за відсутність води все одно треба сплачувати.

Нагадаємо, від початку опалювального сезону послуги з постачання тепла та гарячої води частині Кременчука надає обласне комунальне підприємство «Полтаватеплоенерго» (ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго») за двоставковим тарифом.

Відповідно, за коментарем щодо перспектив відновлення гарячого водопостачання до «Полтаватеплоенерго». У відповідь на наш офіційний запит нам повідомили:

«З 20 жовтня 2022 року, підприємство «Полтаватеплоенерго» визначено виконавцем послуг з постачання теплової енергії та гарячої води на лівобережну частину Кременчука відповідним рішенням виконкому Кременчуцької міської ради.

Оператором зовнішніх мереж у Кременчуці є КП «Теплоенерго», яке обслуговує центральні теплові пункти та внутрішньо квартальні мережі теплової енергії та гарячої води.

Відповідно до укладеного договору з КП «Теплоенерго», «Полтаватеплоенерго» здійснює оплату за транспортування теплової енергії та гарячої води до кінцевого споживача.

«Полтаватеплоенерго» лише генерує теплову енергію і подає теплоносій до центральних теплових пунктів, а підігрів води здійснюється на ЦТП на обладнанні КП «Теплоенерго» .

Рішення, щодо припинення постачання споживачам Кременчука гарячої води, яке було ухвалене в місті, з підприємством «Полтаватеплоенерго» не узгоджувалось», - зазначили на підприємстві.

Водночас взяти коментар у міської влади нам не вдалося. Редакція щиро вірить, що заступник міського голови Іван Москалик, що відповідає за житлово-комунальне господарство, знайде час та надасть нам коментар з приводу цього питання.

Чому кременчужани сплачують абонплату за гарячу воду, коли її немає