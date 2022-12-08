Кременчужанам планують повернути гарячу воду вже цього тижня

Кременчужанам вже цього тижня планують повернути гарячу воду, яку припинили постачати після блекауту 23 листопада. Як повідомив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін під час брифінгу для ЗМІ, комунальники працюють над усуненням порушень та над тим, аби котельні «Полтаватеплоенерго», що нині постачають тепло та гарячу воду до частини будинків Кременчука, не знеструмлювали.
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№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер