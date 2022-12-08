Кременчужанам планують повернути гарячу воду вже цього тижня

Сьогодні, 17:29 Переглядів: 670

Кременчужанам вже цього тижня планують повернути гарячу воду, яку припинили постачати після блекауту 23 листопада. Як повідомив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін під час брифінгу для ЗМІ, комунальники працюють над усуненням порушень та над тим, аби котельні «Полтаватеплоенерго», що нині постачають тепло та гарячу воду до частини будинків Кременчука, не знеструмлювали.

— Над цим зараз працюють комунальні служби та енергетики. Я впевнений, що цього тижня це питання буде позитивно вирішено для кременчжан, — сказав Дмитро Лунін.