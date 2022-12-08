Жорсткі відключення електрики діятимуть щонайменше до кінця тижня

Сьогодні, 18:02 Переглядів: 502

«Укренерго» повідомило обласні військові адміністрації, що діючий графік відключення електроенергії діятиме щонайменше до кінця тижня. Про це сьогодні повідомив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін під час брифінгу для ЗМІ.

— Ми всі оптимістично очікуємо, що ситуація покращиться з наступного понеділка. Однак за умови, якщо росіяни не завдадуть нових ударів, і ситуація залишиться на рівні сьогоднішнього дня, — сказав Лунін.

Нагадаємо, росіяни завдавали масованих ударів та ракетних обстрілів по України (переважно – по енергетиці) - 10 жовтня, 18 жовтня, 31 жовтня, 15 листопада, 23 листопада і 5 грудня.