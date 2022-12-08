Жорсткі відключення електрики діятимуть щонайменше до кінця тижня

«Укренерго» повідомило обласні військові адміністрації, що діючий графік відключення електроенергії діятиме щонайменше до кінця тижня. Про це сьогодні повідомив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін під час брифінгу для ЗМІ.
Нагадаємо, росіяни завдавали масованих ударів та ракетних обстрілів по України (переважно – по енергетиці) - 10 жовтня, 18 жовтня, 31 жовтня, 15 листопада, 23 листопада і 5 грудня.
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№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер