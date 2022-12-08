У начальника Полтавської ОВА новий заступник

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Раніше він очолював юридичний департамент

8 грудня начальник Полтавської обласної віськової адміністрації Дмитро Лунін підписав розпорядження про призначення Олексія Бруслика на посаду свого заступника. Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі.

Відомо, що 31-річний Олексій Бруслик – має срібну медаль і червоний диплом у навчанні та кандидатську дисертацію, був викладачем Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

— Раніше він очолював юридичний департамент ОВА. Тепер відповідатиме за аграрний, екологічний, юридичний і соціальний напрями, — розповів Дмитро Лунін.

Ранівше ми писали, що держава готується ввести свого представника у наглядову раду «АвтоКрАЗ».