У начальника Полтавської ОВА новий заступник

8 грудня начальник Полтавської обласної віськової адміністрації Дмитро Лунін підписав розпорядження про призначення Олексія Бруслика на посаду свого заступника. Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі.
Відомо, що 31-річний Олексій Бруслик – має срібну медаль і червоний диплом у навчанні та кандидатську дисертацію, був викладачем Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
Ранівше ми писали, що держава готується ввести свого представника у наглядову раду «АвтоКрАЗ».
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№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер