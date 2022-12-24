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Жерсть, фундація та терапія: що новенького кременчужанам почитати на вихідних

Сьогодні, 10:04 Переглядів: 168

 

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
 

Сашко Ушкалов «Жесть»

Жесть – це коли ти відчайдушно шукаєш своє місце в житті, а тобі знаходять роботу. Жесть – це коли твого чихуахуа викрадає баклан. Жесть – це коли на день народження тобі дарують єнота. Жесть – це коли для сучасного автора – ані свята Останнього дзвоника, ані футболу, - а сучасний читач радо взувається в бутси, підперізується стрічкою випускника і, досхочу надряпавши паркет, вирушає шукати пригод на свою голову.

Ірвін Ялом «Ліки від кохання та інші оповіді психотерапевта»

Це одна з перших збірок новел Ірвіна Ялома – і сьогодні залишається бестселером № 1 у світі.

Один із найталановитіших у світі психотерапевтів розповість історії кількох пацієнтів різного віку і статі: заміжньої літньої пані, яка закохалася в молодого лікаря, самотньої дівчини, котра разом із зайвими кілограмами скине маску базіки й веселухи, щоб нарешті стати щасливою, поважного бухгалтера, що на додачу до нападів мігрені залишить у минулому цілий віз родинних негараздів і чоловічих проблем.

Відмовившись від формалізованих діагнозів лікар Ялом шукає особливий підхід до кожного зі своїх пацієнтів, щоб раз і назавжди змінити їхнє життя на краще.

  
 

Айзек Азімов «Друга фундація»

Загадкова, незнана Друга Фундація – мета пошуків мешканців Галактики. Без потаємної держави мутант Мул не може завершити свою омріяну місію – підкорення Всесвіту. Генерал Прітчер, якого Мул використовує для своїх потреб, зазнає невдач одна за одною, і мутант розуміє: треба шукати допомоги. Наразі пошуки ґрунтуються тільки на словах-орієнтирах психоісторика Гарі Селдона, який вказав напрямок: «на іншому кінці Галактики – на краю зірок».
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Автор: Руслана Горгола
Теги: книги бібліотека
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