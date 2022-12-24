Жерсть, фундація та терапія: що новенького кременчужанам почитати на вихідних

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
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Сашко Ушкалов «Жесть»
Жесть – це коли ти відчайдушно шукаєш своє місце в житті, а тобі знаходять роботу. Жесть – це коли твого чихуахуа викрадає баклан. Жесть – це коли на день народження тобі дарують єнота. Жесть – це коли для сучасного автора – ані свята Останнього дзвоника, ані футболу, - а сучасний читач радо взувається в бутси, підперізується стрічкою випускника і, досхочу надряпавши паркет, вирушає шукати пригод на свою голову.
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Ірвін Ялом «Ліки від кохання та інші оповіді психотерапевта»
Це одна з перших збірок новел Ірвіна Ялома – і сьогодні залишається бестселером № 1 у світі.
Один із найталановитіших у світі психотерапевтів розповість історії кількох пацієнтів різного віку і статі: заміжньої літньої пані, яка закохалася в молодого лікаря, самотньої дівчини, котра разом із зайвими кілограмами скине маску базіки й веселухи, щоб нарешті стати щасливою, поважного бухгалтера, що на додачу до нападів мігрені залишить у минулому цілий віз родинних негараздів і чоловічих проблем.
Відмовившись від формалізованих діагнозів лікар Ялом шукає особливий підхід до кожного зі своїх пацієнтів, щоб раз і назавжди змінити їхнє життя на краще.
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Айзек Азімов «Друга фундація»
Загадкова, незнана Друга Фундація – мета пошуків мешканців Галактики. Без потаємної держави мутант Мул не може завершити свою омріяну місію – підкорення Всесвіту. Генерал Прітчер, якого Мул використовує для своїх потреб, зазнає невдач одна за одною, і мутант розуміє: треба шукати допомоги. Наразі пошуки ґрунтуються тільки на словах-орієнтирах психоісторика Гарі Селдона, який вказав напрямок: «на іншому кінці Галактики – на краю зірок».
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№ 51 від 22 грудня 2022Читати номер