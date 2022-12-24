Жерсть, фундація та терапія: що новенького кременчужанам почитати на вихідних

Ірвін Ялом «Ліки від кохання та інші оповіді психотерапевта»

Це одна з перших збірок новел Ірвіна Ялома – і сьогодні залишається бестселером № 1 у світі.

Один із найталановитіших у світі психотерапевтів розповість історії кількох пацієнтів різного віку і статі: заміжньої літньої пані, яка закохалася в молодого лікаря, самотньої дівчини, котра разом із зайвими кілограмами скине маску базіки й веселухи, щоб нарешті стати щасливою, поважного бухгалтера, що на додачу до нападів мігрені залишить у минулому цілий віз родинних негараздів і чоловічих проблем.

Відмовившись від формалізованих діагнозів лікар Ялом шукає особливий підхід до кожного зі своїх пацієнтів, щоб раз і назавжди змінити їхнє життя на краще.