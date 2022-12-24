У Кременчуці гасили пожежу у проїзді Людмили Корабліної

Сьогодні, 11:05 Переглядів: 164

23 грудня о 12.30 до Служби порятунку надійшло сповіщення про пожежу у проїзді Людмили Корабліної. На місце виклику було направлено 5 вогнеборців 15 державної пожежно-рятувальної частини.

Про це повідомили у Кременчуцькому РУ ГУ ДСНС України у Полтавській області.

По прибуттю рятувальники встановили, що вогонь охопив господарчу споруду на площі 25 кв. м. О 12.57 пожежу локалізували, а о 14.20 ліквідували.

Вогнем знищено 15 кв. м покрівлі та перекриття, речі, що були у вжитку, пошкоджено 10 кв. м покрівлі та перекриття.

Вогнеборці не допустили розповсюдження вогню та врятували поряд розташований житловий будинок.

Травмованих та загиблих внаслідок події немає.

Причина займання наразі встановлюється.

Раніше ми писали, що на Полтавщині внаслідок пожежі помер власник оселі. Поліція встановлює обставини трагедії.