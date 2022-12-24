Футболісти «Кременя» стали переможцями «Новорічного Кубку МФК «Кремінь»

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 94

У п'ятницю, 23 грудня, у Кременчуці відбувся «Новорічний Кубок МФК «Кремінь» серед футболістів 2008 року народження. Ігри відбулися на стадіоні «Кремінь-Арена». «Кремінь» представили вихованці Антона й Олександра Диндікових.

Півфінали:

Кремінь - Інтер (Дніпро) 4-0. Голи: Гажалов Данило (2), Маляренко Богдан, Горбачов Тимур

Молодь (Полтава) - КДЮСШ-2 (Кропивницький) 2-0

У матчі за 3 місце КДЮСШ-2 мінімально обіграв Інтер з рахунком — 1-0.

В фіналі зійшлися команди Кремінь та полтавська Молодь. Кремінь переміг Молодь з рахунком 2-0, голами відзначилися: Максим Старушко та Данило Гажалов.

Кращі гравці в командах: