Футболісти «Кременя» стали переможцями «Новорічного Кубку МФК «Кремінь»

У п'ятницю, 23 грудня, у Кременчуці відбувся «Новорічний Кубок МФК «Кремінь» серед футболістів 2008 року народження. Ігри відбулися на стадіоні «Кремінь-Арена». «Кремінь» представили вихованці Антона й Олександра Диндікових.
Півфінали:
У матчі за 3 місце КДЮСШ-2 мінімально обіграв Інтер з рахунком — 1-0.
В фіналі зійшлися команди Кремінь та полтавська Молодь. Кремінь переміг Молодь з рахунком 2-0, голами відзначилися: Максим Старушко та Данило Гажалов.
Кращі гравці в командах:
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№ 51 від 22 грудня 2022Читати номер