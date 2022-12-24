7 нових випадків захворювання на COVID-19 зареєстрували вчора у Кременчуці

23 грудня у Кременчуці зареєстрували 7 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.
Захворіли:
6 хворих, у яких вчора діагностували COVID-19, лікуються під наглядом сімейних лікарів, 1 – перебуває на стаціонарному лікуванні.
В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходяться 14 пацієнтів.
Одужали 11 осіб. Випадків смерті не зареєстровано від COVID-19.
Всього з початку пандемії:
Нагадуємо, що 22 грудня у Кременчуці зареєстрували 8 нових випадків захворювання на COVID-19.
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№ 51 від 22 грудня 2022Читати номер