7 нових випадків захворювання на COVID-19 зареєстрували вчора у Кременчуці

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В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходяться 14 пацієнтів

23 грудня у Кременчуці зареєстрували 7 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

Захворіли:

3 жінки віком від 48 до 69 років;

3 чоловіки віком від 27 до 48 років;

1 дитина віком 1 року.

6 хворих, у яких вчора діагностували COVID-19, лікуються під наглядом сімейних лікарів, 1 – перебуває на стаціонарному лікуванні.

В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходяться 14 пацієнтів.

Одужали 11 осіб. Випадків смерті не зареєстровано від COVID-19.

Всього з початку пандемії:

зареєстровано - 27 240;

одужало - 26 449;

померло - 735.

Нагадуємо, що 22 грудня у Кременчуці зареєстрували 8 нових випадків захворювання на COVID-19.