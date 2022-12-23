На Полтавщині внаслідок пожежі помер власник оселі – поліція встановлює обставини

21 грудня, близько 17.30, під час пожежі в селі Ватажкове Полтавського району постраждав чоловік. На жаль, через отримані опіки він помер у лікарні. Поліція розпочала досудове розслідування.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.
За даним фактом слідчим підрозділом поліції, за процесуального керівництва Полтавської окружної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, якщо воно спричинило загибель людей) Кримінального кодексу України. Наразі поліція встановлює обставини та причини загоряння в будинку.
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№ 51 від 22 грудня 2022Читати номер