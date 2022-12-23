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Кременчук, Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині внаслідок пожежі помер власник оселі – поліція встановлює обставини

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 1

 

51-річний чоловік помер наступного дня у лікарні через отриманні тяжкі опіки

21 грудня, близько 17.30, під час пожежі в селі Ватажкове Полтавського району постраждав чоловік. На жаль, через отримані опіки він помер у лікарні. Поліція розпочала досудове розслідування.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.

— Отримавши повідомлення про пожежу на місце події негайно прибула поліція та рятувальники. Правоохоронці з’ясували, що  під час пожежі в будинку перебував 51-річний власник оселі, який отримав тяжкі опіки. Чоловіка госпіталізували до медичного закладу, але врятувати його не вдалося. Він помер у лікарні наступного дня, — йдеться у повідомленні.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, за процесуального керівництва Полтавської окружної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, якщо воно спричинило загибель людей) Кримінального кодексу України. Наразі поліція встановлює обставини та причини загоряння в будинку.

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Автор: Віктор Крук
Теги: поліція Полтавщини пожежа загиблий ДСНС
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