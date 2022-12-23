Хокеїсти «Кременчука» завоювали кубок Святого Миколая

Сьогодні, 14:30 Переглядів: 94

Минулих вихідних арена «Льодограй» у Богуславі на Київщині прийняла Кубок Святого Миколая з хокею серед гравців 2013-2014 років народження.

Участь у змаганнях взяли десять команд. Найсильнішими, здобувши 8 перемог у 9 поєдинках, стали хокеїсти «Кременчука». Друге місце посіли гравці київського «Сокола-2013», третій – вінницький «Патріот».

За межею трійки призерів опинилися «Сокіл-2014», дві команди богуславських «Шершнів», дніпровський «Ягуар», київські «Бульдоги», одеські «Морські Вовки» і дніпровський «Дніпро».