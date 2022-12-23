На станції «Хорол» 66-річного чоловіка травмувало потягом – поліція з’ясовує обставини

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22 грудня, близько 22.45, на залізничній станції «Хорол» чоловік потрапив під потяг. Поліція з’ясовує обставини події.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на Лубенський райвідділ поліції.

— Отримавши повідомлення про подію, на місце негайно прибула слідчо-оперативна група поліції Хорольщини. За попередньою інформацією слідства, поблизу залізничної станції «Хорол» пасажирський потяг травмував 66-річного місцевого мешканця. Чоловіка госпіталізували до хорольської лікарні, — йдеться у повідомленні.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, за процесуального керівництва Хорольського відділу Лубенської окружної прокуратури, внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками ч. 2 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. На часі поліція з’ясовує обставини події.