На станції «Хорол» 66-річного чоловіка травмувало потягом – поліція з’ясовує обставини

22 грудня, близько 22.45, на залізничній станції «Хорол» чоловік потрапив під потяг. Поліція з’ясовує обставини події.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на Лубенський райвідділ поліції.
За даним фактом слідчим підрозділом поліції, за процесуального керівництва Хорольського відділу Лубенської окружної прокуратури, внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками ч. 2 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. На часі поліція з’ясовує обставини події.
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№ 51 від 22 грудня 2022Читати номер