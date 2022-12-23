На Полтавщині пішоходка загинула в ДТП

22 грудня, близько 21.40, на автодорозі Київ-Харків-Довжанський, поблизу села Івашки Полтавського району, сталася ДТП. Поліція відкрила кримінальне провадження.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на Полтавське районне управління поліції.
За даним фактом слідчими обласного Главку поліції Полтавщини, за процесуального керівництва прокуратури, внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Наразі поліція з’ясовує обставини та причини ДТП.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 51 від 22 грудня 2022Читати номер