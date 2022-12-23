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На Полтавщині пішоходка загинула в ДТП

Сьогодні, 13:51 Переглядів: 248

 

Дорожньо-транспортна пригода сталася на автодорозі Київ-Харків-Довжанський

22 грудня, близько 21.40, на автодорозі Київ-Харків-Довжанський, поблизу села Івашки Полтавського району, сталася ДТП. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на Полтавське районне управління поліції.

— За попередньою версією слідства, вантажний автомобіль Volvo FH, під кернуванням водія, 1964 року народження, допустив наїзд на жінку, яка знаходилась на проїзній частині. На жаль, від отриманих травм жінка померла на місці. Наразі поліція встановлює особу загиблої, — йдеться у повідомленні.

За даним фактом слідчими обласного Главку поліції Полтавщини, за процесуального керівництва прокуратури, внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Наразі поліція з’ясовує обставини та причини ДТП.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: відділ комунікації поліції Полтавщини
Теги: поліція Полтавщини ДТП загиблий дорога
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