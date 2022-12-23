На війні загинув військовий з Кременчука Володимир Казаков

На російсько-українській війні загинув військовий з Кременчука Володимир Володимирович Казаков (20 листопада 1990 року).
Солдат Володимир Козаков загинув 19 грудня у Харківській області від кульового поранення. За інформацією редакції, військового застрелив снайпер.
Величезний хлопець мав позивний Малиш.
Прощання відбудеться у понеділок 26 грудня об 11.00 у Міському палаці культури.
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№ 51 від 22 грудня 2022Читати номер