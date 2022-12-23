Облрада затвердила Комплексну програму підтримки ВПО на 2023-2024 роки

Сьогодні, 23 грудня, Полтавська обласна рада затвердила Комплексну програму підтримки внутрішньо переміщених осіб на 2023-2024 роки. Вона стосується житлових питань і зайнятості переселенців, а також охоплює соціальний напрям.
Про це повідомив Дмитро Лунін, начальник Полтавської обласної військової адміністрації.
Полтавщина прихистила близько 200 тисяч вимушених переселенців, для яких у Програму включили будівництво нового житла, забезпечення харчові продукти й предметами побуту, допомогу сім’ям із дітьми з інвалідністю, створення гарячих ліній психологічної допомоги.
Також подбали про підтримку підприємців, зокрема відшкодування витрат за оренду приміщення і комунальних послуг, а також 50% вартості на закупівлю обладнання.
Раніше ми писали, що на Полтавщині діти отримають 4 тисяч рюкзаків з канцелярією.
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№ 51 від 22 грудня 2022Читати номер