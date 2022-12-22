На Полтавщині діти отримають 4 тисяч рюкзаків з канцелярією

Полтавщина отримала 4 тис. шкільних рюкзаків із канцелярським приладдям для навчання дітей-переселенців і тих, які перебувають у складних життєвих обставинах.
Про це повідомив Дмитро Лунін, начальник Полтавської обласної військової адміністрації.
Рюкзаки різних видів для учнів початкової, середньої та старшої школи.
Кожен наплічник містить повний набір канцтоварів і необхідного шкільного приладдя:
Раніше ми писали, що Кременчуцький перинатальний центр отримав монітори пацієнта італійського виробництва.
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№ 51 від 22 грудня 2022Читати номер