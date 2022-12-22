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На Полтавщині діти отримають 4 тисяч рюкзаків з канцелярією

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 195

 

Область отримала чергову допомогу від ЮНІСЕФ

Полтавщина отримала 4 тис. шкільних рюкзаків із канцелярським приладдям для навчання дітей-переселенців і тих, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Про це повідомив Дмитро Лунін, начальник Полтавської обласної військової адміністрації.

Рюкзаки різних видів для учнів початкової, середньої та старшої школи.

 

- Це чергова допомога Полтавській області від ЮНІСЕФ, яку передадуть в усі громади області, - заявив Дмитро Лунін.

Кожен наплічник містить повний набір канцтоварів і необхідного шкільного приладдя:

  • зошити;
  • щоденник;
  • фарби;
  • пляшка для чистої питної води;
  • пластилін;
  • ручки;
  • фломастери;
  • ножиці;
  • клей;
  • олівці.

 

Раніше ми писали, що Кременчуцький перинатальний центр отримав монітори пацієнта італійського виробництва.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: Полтавська обласна військова адміністрація
Теги: ЮНІСЕФ допомога ВПО переселенці СЖО безоплатно
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