На Полтавщині діти отримають 4 тисяч рюкзаків з канцелярією

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 195

Область отримала чергову допомогу від ЮНІСЕФ

Полтавщина отримала 4 тис. шкільних рюкзаків із канцелярським приладдям для навчання дітей-переселенців і тих, які перебувають у складних життєвих обставинах. Про це повідомив Дмитро Лунін, начальник Полтавської обласної військової адміністрації. Рюкзаки різних видів для учнів початкової, середньої та старшої школи. - Це чергова допомога Полтавській області від ЮНІСЕФ, яку передадуть в усі громади області, - заявив Дмитро Лунін. Кожен наплічник містить повний набір канцтоварів і необхідного шкільного приладдя: зошити;

щоденник;

фарби;

пляшка для чистої питної води;

пластилін;

ручки;

фломастери;

ножиці;

клей;

олівці. Раніше ми писали, що Кременчуцький перинатальний центр отримав монітори пацієнта італійського виробництва.

Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: Полтавська обласна військова адміністрація

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