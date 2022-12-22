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Кременчук, Надзвичайні новини, Полтавщина

Під час суду на екс-мером Кобеляк підрядник повернув територіальній громаді 400 тисяч грн

Сьогодні, 21:33 Переглядів: 160

 

Колишній міський голова підписав акти виконаних робіт по ремонту дороги, якого насправді не було, і підрядник отримав за це кошти з бюджету громади

Одним із завдань кримінального провадження є захист суспільства та держави від кримінальних правопорушень, у тому числі відшкодування завданої злочинами шкоди.

Наразі за публічного обвинувачення Решетилівської окружної прокуратури в Кобеляцькому районному суді триває розгляд обвинувального акта стосовно одного з колишніх очільників міста Кобеляки.

Про це повідомляє пресслужба Полтавської обласної прокуратури.

Ексмеру інкримінують зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, та службове підроблення офіційних документів (ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України).

Його обвинувачують в укладенні з товариством трьох договорів підряду щодо капітального ремонту дорожнього покриття однієї з вулиць Кобеляк та підписанні актів виконаних робіт, попри фактичну відсутність ремонту. Як наслідок, товариство безпідставно отримало з міського бюджету майже 400 тисяч грн, а територіальна громада зазнала збитків на цю суму.

Під час судового розгляду усі незаконно отримані кошти підрядник повернув на рахунок Кобеляцької міської ради. Тобто, завдані збитки відшкодовано у повному обсязі й тепер територіальна громада має можливість використати повернуті кошти за призначенням.

— Прокурори й надалі займатимуть принципову позицію в питаннях законності використання бюджетних коштів їх розпорядниками, — йдеться у повідомленні.
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Автор: Віктор Крук
Теги: прокуратура Полтавщини Кобеляки зловживання суд ремонт дороги
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