На Полтавщині знайшли безвісно зниклу 84-річну жінку, яка заблукала, та врятували їй життя

Жінку виявили за півтора кілометра від місця проживання у напівсвідомому стані, з ознаками сильного переохолодження
Літню мешканку Великобудищанської територіальної громади виявили за півтора кілометра від місця проживання у напівсвідомому стані, з ознаками сильного переохолодження. Поліцейські офіцери громади провели невідкладні дії для збереження життя людини та передали її лікарям екстреної медицини. Нині жінка знаходиться у Гадяцькій міській лікарні.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на Миргородський райвідділ поліції.
19 грудня, близько 13.00, поліцейські офіцери Великобудищанської тергромади Станіслав Шестопалов та Сергій Кайола, отримали повідомлення про зникнення 84-річної мешканки села Веприк. Як з’ясувалося, на зв'язок з рідними жінка не виходила майже добу.
До пошукової операції негайно долучилися слідчо-оперативна група відділення поліції №1 (м Гадяч) Миргородського райвідділу, рідні жінки та небайдужі односельці. На щастя, пошукові заходи виявилися ефективними — вже за годину зниклу знайшли на відстані півтора кілометра від місця проживання.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 51 від 22 грудня 2022Читати номер