На Полтавщині знайшли безвісно зниклу 84-річну жінку, яка заблукала, та врятували їй життя

Сьогодні, 20:35 Переглядів: 308

Жінку виявили за півтора кілометра від місця проживання у напівсвідомому стані, з ознаками сильного переохолодження

Літню мешканку Великобудищанської територіальної громади виявили за півтора кілометра від місця проживання у напівсвідомому стані, з ознаками сильного переохолодження. Поліцейські офіцери громади провели невідкладні дії для збереження життя людини та передали її лікарям екстреної медицини. Нині жінка знаходиться у Гадяцькій міській лікарні.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на Миргородський райвідділ поліції.

19 грудня, близько 13.00, поліцейські офіцери Великобудищанської тергромади Станіслав Шестопалов та Сергій Кайола, отримали повідомлення про зникнення 84-річної мешканки села Веприк. Як з’ясувалося, на зв'язок з рідними жінка не виходила майже добу.

До пошукової операції негайно долучилися слідчо-оперативна група відділення поліції №1 (м Гадяч) Миргородського райвідділу, рідні жінки та небайдужі односельці. На щастя, пошукові заходи виявилися ефективними — вже за годину зниклу знайшли на відстані півтора кілометра від місця проживання.

— Місцеві жителі побачили 84-річну жінку у яру. Вона лежала без верхнього одягу, у напівсвідомому стані. Станіслав Шестопалов, вимірявши постраждалій пульс, негайно укутав її термоковдрою. Водночас його напарник Сергій Кайола викликав бригаду медиків, попередивши фахівців про важкий стан жінки. Поліцейські безперервно наглядали за пенсіонеркою до прибуття лікарів екстреної медичної допомоги, які взяли ситуацію під повний контроль, — розповів начальник відділення поліції №1 Ростислав Ярошенко.