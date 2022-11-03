Кременчуцький перинатальний центр отримав монітори пацієнта італійського виробництва

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 146

Нову медичну техніку вже встановили у відділеннях медзакладу

Кременчуцький перинатальний центр отримав допомогу – медичне обладнання від міжнародної організації ЮНІСЕФ. Про це інформує мерія.

До неї увійшли монітори пацієнта з електрокардіографами, інфузійним насосом і насосом аспіраційним хірургічним, а також додатковими розхідними матеріалами до них. Обладнання італійського виробництва.

За інформацією директора Кременчуцького перинатального центру Радомира Сербіна, нову медичну техніку вже встановили у відділеннях медзакладу. На ній надається допомога новонародженим пацінтам.

P.S. Монітор пацієнта призначений для постійного контролю за параметрами життєдіяльності хворих. В основу його роботи покладені сучасні технології, що мають широкий діапазон функціональних можливостей під час надання медичної допомоги.