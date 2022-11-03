Кременчуцький перинатальний центр отримав монітори пацієнта італійського виробництва

Кременчуцький перинатальний центр отримав допомогу – медичне обладнання від міжнародної організації ЮНІСЕФ. Про це інформує мерія.
До неї увійшли монітори пацієнта з електрокардіографами, інфузійним насосом і насосом аспіраційним хірургічним, а також додатковими розхідними матеріалами до них. Обладнання італійського виробництва.
За інформацією директора Кременчуцького перинатального центру Радомира Сербіна, нову медичну техніку вже встановили у відділеннях медзакладу. На ній надається допомога новонародженим пацінтам.
P.S. Монітор пацієнта призначений для постійного контролю за параметрами життєдіяльності хворих. В основу його роботи покладені сучасні технології, що мають широкий діапазон функціональних можливостей під час надання медичної допомоги.
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№ 43 від 27 жовтня 2022Читати номер