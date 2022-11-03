На Кам'янському водосховищі зловили браконьєра поблизу села Орлик

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Він наловив риби на 55 тисяч гривень

Працівники сектору поліцейської діяльності Кременчуцького районного управління поліції на воді 1 листопада близько 9.00 виявили чоловіка, який незаконно ловив рибу в акваторії Кам'янського водосховища, поблизу села Орлик Кобеляцької тергромади.

Дмитро Кисличенко, начальник сектору поліцейської діяльності на воді поліції Полтавщини, повідомив, що 37-річний місцевий мешканець за допомогою 4 месинових сіток загальною довжиною близько 250 метрів незаконно виловив близько 20 кілограмів риби різних видів. За попередньою оцінкою фахівців, сума завданих державі збитків складає понад 55 тисяч гривень.

Наразі підрозділ дізнання поліції, за процесуального керівництва Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури, вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 249 (Незаконне зайняття рибним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією цієї кримінальної норми – до трьох років обмеження волі.