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Кременчук, Гроші

Верховна Рада ухвалила Державний бюджет на  2023 рік 

Сьогодні, 17:58 Переглядів: 0

 Мінімалка, як і передбачалось - без змін, прожитковий мінімум - 2,58 тис. гривень

Верховна Рада України на засіданні 3 листопада проголосувала в цілому Закону про Державний бюджет України на 2023 рік. Про це пише «Лівий берег» із посиланням на нардепа фракції "Голос" Ярослава Железняка. За Закон у другому читанні та в цілому проголосували 295 нардепів. П

«Утримались – 35. Проти – 0. Це рекорд по завчасному прийняттю Бюджету за історії України. Тепер сподіваємося, що міжнародні партнери оцінять нашу пунктуальність і повністю профінансують закладений, теж рекордний, дефіцит у розмірі 38 млрд $", – написав він.

 До другого читання змінилися і деякі основні параметри бюджету. Доходи зросли до 1,3 трлн грн (+50 млрд грн до першого читання). Видатки збільшилися до 2,6 трлн грн (+ 66,8 млрд грн). Граничний обсяг дефіциту бюджету закладений на рівні 20,6% ВВП або 1,3 трлн грн (приблизно 38 млрд доларів). Граничний обсяг державного боргу – 6,4 трлн грн.

Щодо соціальної сфери, мінімальна зарплата запланована на рівні 6700 грн, а прожитковий мінімум – 2589 грн.

На скільки зростуть середні зарплати українців у 2023 році – прогноз уряду

Нагадаємо, проєкт бюджету передбачав два пріоритети — оборона та соціальні програми. 50 % планувалося спрямувати на оборону. 

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Автор: Олеся Данилова
Теги: державний бюджет бюджет
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