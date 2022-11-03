Верховна Рада ухвалила Державний бюджет на 2023 рік

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Мінімалка, як і передбачалось - без змін, прожитковий мінімум - 2,58 тис. гривень

Верховна Рада України на засіданні 3 листопада проголосувала в цілому Закону про Державний бюджет України на 2023 рік. Про це пише «Лівий берег» із посиланням на нардепа фракції "Голос" Ярослава Железняка. За Закон у другому читанні та в цілому проголосували 295 нардепів. П

«Утримались – 35. Проти – 0. Це рекорд по завчасному прийняттю Бюджету за історії України. Тепер сподіваємося, що міжнародні партнери оцінять нашу пунктуальність і повністю профінансують закладений, теж рекордний, дефіцит у розмірі 38 млрд $", – написав він.

До другого читання змінилися і деякі основні параметри бюджету. Доходи зросли до 1,3 трлн грн (+50 млрд грн до першого читання). Видатки збільшилися до 2,6 трлн грн (+ 66,8 млрд грн). Граничний обсяг дефіциту бюджету закладений на рівні 20,6% ВВП або 1,3 трлн грн (приблизно 38 млрд доларів). Граничний обсяг державного боргу – 6,4 трлн грн.

Щодо соціальної сфери, мінімальна зарплата запланована на рівні 6700 грн, а прожитковий мінімум – 2589 грн.

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Нагадаємо, проєкт бюджету передбачав два пріоритети — оборона та соціальні програми. 50 % планувалося спрямувати на оборону.