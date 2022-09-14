Бюджет-2023: половина коштів — на оборону, мінімалка залишається 6500

Кабінет міністрів на засіданні 13 вересня затвердив проєкт бюджету на 2023 рік. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
За словами Шмигаля у бюджеті два пріоритети:
1.На оборону та безпеку України буде спрямовано 1 трлн 136 млрд гривень або майже 50% всього бюджету.
2.Соціальні програми. Пенсії, субсидії, допомога малозабезпеченим родинам, виплати внутрішньо переміщеним особам, витрати на медицину та освіту — це ще 35% від всіх видатків у проєкті бюджету. Це понад 800 млрд грн.
За словами прем'єр-міністра, уряд буде збільшувати допомогу адресно саме тим, хто цього найбільше потребує, зокрема передбачено збільшення фінансування Пенсійного фонду з бюджету на більш ніж 30 млрд гривень.
Мінімальна заробітна плата з 1 січня 2023 року залишиться на рівні 2022 року та становитиме 6700 грн на місяць, прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць — 2589 гривень.
Курс долара закладений на рівні 42 гривні.
Основні показники Держбюджету-2023
Доходи — 1,28 трлн гривень
Видатки — 2,57 трлн гривень.
Дефіцит бюджету — 20% від ВВП (загальний фонд 17,3% та Спецфонд - 2,7%)
Щомісячний дефіцит бюджету — понад 3 млрд доларів.
Держзапозичення — 1,516 трлн грн: зовнішні 1,426 трлн грн; внутрішні 90,7 млрд грн. 94% запозичень планується взяти з зовнішніх джерел.
Видатки держбюджету-2023
Безпека та оборона — 1 006 млрд грн.
Соціальний захист і соціальне забезпечення — 408,9 млрд грн.
Підтримка ветеранів війни — 6,8 млрд грн.
Освіта — 155 млрд грн.
Медицина — 174,5 млрд грн.
Енергетика — 5, 206 млрд грн.
Кошти для територій, що зазнали впливу збройної агресії — 23,9 млрд грн
Кошти для ліквідації наслідків збройної агресії — 19,4 млрд грн.
Водночас уряд скорочує видатки на утримання органів державної влади.
Бюджетний Фонд ліквідації наслідків збройної агресії
В рамках кошторису 2023-го року уряд створює бюджетний Фонд ліквідації наслідків збройної агресії у розмірі не менше 19 млрд грн. Там планується акумулювати конфісковані кошти рф та росіян, а також міжнародну допомогу на швидке відновлення.
Також передбачено додаткову дотацію на компенсацію витрат для місцевих бюджетів у зв’язку з війною у розмірі 24 млрд грн.
Зазначимо, згідно з процедурою, Кабінет Міністрів України ухвалює постанову щодо схвалення проєкту закону про Державний бюджет України та подає його разом з відповідними матеріалами Верховній Раді не пізніше 15 вересня року. До 20 вересня міністр фінансів має представити його на засіданні Верховної Ради. Законопроєкт про держбюджет проходить три читання і має бути ухвалений до 1 грудня.
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№ 35 від 1 вересня 2022Читати номер