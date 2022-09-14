Минулої ночі на Полтавщині пішли з дому та зникли двоє дітей – до ранку їх розшукала поліція

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Минулої ночі, близько 1.30, 14 вересня, до сектору поліцейської діяльності №2 в смт Чорнухи Лубенського райвідділу поліції надійшло повідомлення від 31-річної мешканки одного із сіл Чорнухинської територіальної громади про зникнення її малолітніх дітей. Зі слів матері, її 13-річна донька та 8-річний син близько 23.00 пішли з дому та не повернулися. Поліція негайно розпочала пошуки дітей.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.

На пошуки зниклих малолітніх дітей негайно скерували особовий склад поліції Чорнухинщини та ювенальних поліцейських Лубенського райвідділу поліції. Заходи з розшуку діток тривали до 6-ї ранку — їх здоровими та неушкодженими знайшли неподалік батьківського будинку.

— На даний час ювенальні поліцейські з’ясовують причини події та проводять з родиною необхідні превентивні заходи, — йдеться у повідомленні.