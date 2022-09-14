Кременчуцька РВА: найбідніші громади району забезпечили очне навчання дітей, а найбагатші - ні

Серед тих територіальних громад, які не забезпечили дітям та їх батькам права вибору формату навчання – Кременчуцька ОТГ
Під час вручення вимушеним переселенцям ордерів на житло у гуртожитку по вулиці Приходька 12-го вересня журналісти запитали у міського голови Кременчука Віталія Малецького причини не проведення занять в очному режимі у школах естетичного виховання та музичних школах міста. На це він відповів, що звертався до районної військової адміністрації за дозволом на роботу цих шкіл в режимі офлайн, але РВА цього робити не дозволила.
Сьогодні, на ранковому брифінгу у начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Олега Лєдніка журналісти запитали чому він не надав такий дозвіл на прохання кременчуцької мерії?
Він додав, що з 12 територіальних громад Кременчуцького району навчання у школах в очному чи змішаному режимі організовані у 8 громадах. Жодної школи в офлайн режимі не працює лише у Кременчуцькій та Козельщинській ОТГ. Ще у двох громадах у змішаному режимі працюють по одній школі.
На цю тему висловився і голова Кременчуцької районної ради Дмитро Колотієвський, який був присутній на брифінгу.
— Ми вчора разом з журналістами побували у трьох громадах району – Градизькій, Оболонській та Семенівській, де подивились, як там організоване очне навчання у школах. Були приємно вражені. Укриття у школах цих громад доволі прості, головна вимога до них — наявність двох виходів. Ремонтували їх у цих громадах за допомогою батьків, депутатів та за кошти бюджету громади.
Дивує те, що у нас в районі навчання дітей в очному та змішаному режимі зуміли організувати в не самих заможних громадах. А у найбагатших, там де є ресурси та можливості, цього своєчасно не зробили. Зокрема, у Кременчуці, — зауважив Дмитро Колотієвський.
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№ 35 від 1 вересня 2022Читати номер