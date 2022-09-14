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Кременчук, Освіта

Кременчуцька РВА: найбідніші громади району забезпечили очне навчання дітей, а найбагатші - ні

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 336

 

Серед тих територіальних громад, які не забезпечили дітям та їх батькам права вибору формату навчання – Кременчуцька ОТГ

Під час вручення вимушеним переселенцям ордерів на житло у гуртожитку по вулиці Приходька 12-го вересня журналісти запитали у міського голови Кременчука Віталія Малецького причини не проведення занять в очному режимі у школах естетичного виховання та музичних школах міста. На це він відповів, що звертався до районної військової адміністрації за дозволом на роботу цих шкіл в режимі офлайн, але РВА цього робити не дозволила.

Сьогодні, на ранковому брифінгу у начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Олега Лєдніка журналісти запитали чому він не надав такий дозвіл на прохання кременчуцької мерії?

Пояснюю, щоб усім було зрозуміло: районна військова адміністрація допомагає територіальним громадам у розв'язанні різних питань, коли у керівництва цих громад є таке бажання. РВА може погодити роботу навчальних закладів в очному режимі лише тоді, коли депутати громади приймуть щодо цього відповідне рішення, виділять на це кошти, керівництво громади організує облаштування укриттів у школах, а ДСНС після цього оцінить готовність укриттів. Якщо ж міська влада Кременчука єдине що зробила – направила листа до РВА з проханням погодити роботу шкіл в очному режимі, а сама нічого для їх підготовки до такого навчання не зробила, то звісно, що погодження не буде. Це просто намагання перекласти відповідальність з себе на когось, — заявив Олег Лєднік.

Він додав, що з 12 територіальних громад Кременчуцького району навчання у школах в очному чи змішаному режимі організовані у 8 громадах. Жодної школи в офлайн режимі не працює лише у Кременчуцькій та Козельщинській ОТГ. Ще у двох громадах у змішаному режимі працюють по одній школі.

У Кременчуці депутати міської ради 22-го серпня ухвалили рішення про дистанційне навчання у школах та лише за тиждень до початку навчального року виділили 2,4 млн грн на обладнання укриттів у 12 школах. До 1-го вересня нічого не було зроблено з підготовки бомбосховищ у навчальних закладах міста. Вважаю, що у тих громадах, де школи виявилися не підготовленими, треба заслухати профільних заступників голів громад. Батьки і їх діти повинні були отримати можливість для навчання в очному режимі - право вибору формату навчання. Якщо ж органи місцевого самоврядування їм цього не забезпечили, а спромоглися лише написати листа до РВА, намагаючись виправдатися у власній бездіяльності, то це їх не прикрашає, додав Олег Лєднік.

На цю тему висловився і голова Кременчуцької районної ради Дмитро Колотієвський, який був присутній на брифінгу.

Ми вчора разом з журналістами побували у трьох громадах району – Градизькій, Оболонській та Семенівській, де подивились, як там організоване очне навчання у школах. Були приємно вражені. Укриття у школах цих громад доволі прості, головна вимога до них наявність двох виходів. Ремонтували їх у цих громадах за допомогою батьків, депутатів та за кошти бюджету громади.

Дивує те, що у нас в районі навчання дітей в очному та змішаному режимі зуміли організувати в не самих заможних громадах. А у найбагатших, там де є ресурси та можливості, цього своєчасно не зробили. Зокрема, у Кременчуці, — зауважив Дмитро Колотієвський.

Міський голова розповів, у яких школах Кременчука готують укриття
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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька РВА школи дистанційне навчання офлайн-навчання укриття
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