Кременчуцька РВА: найбідніші громади району забезпечили очне навчання дітей, а найбагатші - ні

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 336

Під час вручення вимушеним переселенцям ордерів на житло у гуртожитку по вулиці Приходька 12-го вересня журналісти запитали у міського голови Кременчука Віталія Малецького причини не проведення занять в очному режимі у школах естетичного виховання та музичних школах міста. На це він відповів, що звертався до районної військової адміністрації за дозволом на роботу цих шкіл в режимі офлайн, але РВА цього робити не дозволила.

Сьогодні, на ранковому брифінгу у начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Олега Лєдніка журналісти запитали чому він не надав такий дозвіл на прохання кременчуцької мерії?

— Пояснюю, щоб усім було зрозуміло: районна військова адміністрація допомагає територіальним громадам у розв'язанні різних питань, коли у керівництва цих громад є таке бажання. РВА може погодити роботу навчальних закладів в очному режимі лише тоді, коли депутати громади приймуть щодо цього відповідне рішення, виділять на це кошти, керівництво громади організує облаштування укриттів у школах, а ДСНС після цього оцінить готовність укриттів. Якщо ж міська влада Кременчука єдине що зробила – направила листа до РВА з проханням погодити роботу шкіл в очному режимі, а сама нічого для їх підготовки до такого навчання не зробила, то звісно, що погодження не буде. Це просто намагання перекласти відповідальність з себе на когось, — заявив Олег Лєднік.

Він додав, що з 12 територіальних громад Кременчуцького району навчання у школах в очному чи змішаному режимі організовані у 8 громадах. Жодної школи в офлайн режимі не працює лише у Кременчуцькій та Козельщинській ОТГ. Ще у двох громадах у змішаному режимі працюють по одній школі.

— У Кременчуці депутати міської ради 22-го серпня ухвалили рішення про дистанційне навчання у школах та лише за тиждень до початку навчального року виділили 2,4 млн грн на обладнання укриттів у 12 школах. До 1-го вересня нічого не було зроблено з підготовки бомбосховищ у навчальних закладах міста. Вважаю, що у тих громадах, де школи виявилися не підготовленими, треба заслухати профільних заступників голів громад. Батьки і їх діти повинні були отримати можливість для навчання в очному режимі - право вибору формату навчання. Якщо ж органи місцевого самоврядування їм цього не забезпечили, а спромоглися лише написати листа до РВА, намагаючись виправдатися у власній бездіяльності, то це їх не прикрашає, — додав Олег Лєднік.

На цю тему висловився і голова Кременчуцької районної ради Дмитро Колотієвський, який був присутній на брифінгу.