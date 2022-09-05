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Кременчук, Культура, Освіта

Педагоги Кременчуцької дитячої художньої школи проводять заняття в онлайн-режимі

Сьогодні, 17:01 Переглядів: 198

 

Консультації з учнями проходять за допомогою Вайбера

Педагоги Кременчуцької дитячої художньої школи імені Литовченка проводять заняття в онлайн-режимі. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» розповіла заступниця директора закладу Оксана Циганкова.

За словами Оксани Циганкової, навчання повністю дистанційне, бо поблизу немає сертифікованих укриттів. Поряд є сховища у льотному коледжі та дитсадку №19, але адміністрація художньої школи не вважає їх безпечними. А у бомбосховище на вулиці Соборній, 8 (біля ТРЦ «Європа») далеко йти.

Викладачі самі обирають собі платформу, на якій бажають займатися з учнями; це може бути Google Classroom, Zoom. Консультації проходять за допомогою Вайберу: коли діти працюють самостійно – малюють вдома – то надсилають роботи викладачу, а він пояснює, які помилки слід виправити.

- 30% від навчання має бути синхронна форма. Працюємо наживо з учнями у Zoom, вони показують, що роблять. Тому, що важко навчити малювати, якщо дитина малює сама. Ти не можеш побачити, як вона тримає олівець або пензлик. Це важко для дітей, особливо для маленьких, – пояснює Оксана Циганкова.

Минулого року під час набору на навчання у дитячій художній школі був конкурс 5 дітей на місце. У цьому році охочих дещо менше, бо частина кременчужан виїхали за кордон, деяким не подобається дистанційна форма занять. Разом з тим, до закладу на навчання прийняли багато переселенців.

У цьому матеріалі ви зможете дізнатися, як працюватимуть музичні школи Кременчука.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: художня школа навчання діти
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