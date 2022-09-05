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Коронавірус не спить: за тиждень на Полтавщині виявили 384 нових випадків  

Сьогодні, 17:31 Переглядів: 207

Найбільше — у Миргороді, а також Лохвицькому та Зіньківському районах

На Полтавщині минулого тижня зареєстрували 384 випадки коронавірусної хвороби, повідомляє Полтавський обласний центр контролю і профілактики хвороб МОЗ України.

Від початку карантину на Полтавщині діагностовано 200 тис. 375 випадків, 4 тис. 358 - летальних випадків. 

Нових випадків смерті за тиждень – 3 (колишній Диканський район – 1, у Полтаві – 2).

Найбільше випадків, 25 та 23 відповідно, зареєстровано у Миргороді та Лохвицькому і Зіньківському районах.

Нагадаємо, саме час зробити щеплення проти  COVID-19.

Вакцину можна отримати в центрі вакцинації в приміщенні колишньої поліклініки N 4 за адресою:

  • проспект Лесі Українки, 80 з 9.00 до 17.00;

в пунктах вакцинації в амбулаторіях ЗП-СМ за адресами:

  • вул. Павлова, 2;
  • вул. Київська, 14;
  • квартал 278, буд. 13Б;
  • вул. Володимира Великого, 62;
  • проспект Лесі Українки, 15/8;
  • вул. Олексія Древаля, 101;
  • вул. Генерала Манагарова, 9,
  • вул. Івана Мазепи, 26.

Пункти працюють з 8.00 до 17.00.


Вакцини проти коранавірусу Moderna та Janssen змінили назви

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Автор: Олеся Данилова
Теги: коронавірус
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