Коронавірус не спить: за тиждень на Полтавщині виявили 384 нових випадків  

На Полтавщині минулого тижня зареєстрували 384 випадки коронавірусної хвороби, повідомляє Полтавський обласний центр контролю і профілактики хвороб МОЗ України.
Від початку карантину на Полтавщині діагностовано 200 тис. 375 випадків, 4 тис. 358 - летальних випадків.
Нових випадків смерті за тиждень – 3 (колишній Диканський район – 1, у Полтаві – 2).
Найбільше випадків, 25 та 23 відповідно, зареєстровано у Миргороді та Лохвицькому і Зіньківському районах.
Нагадаємо, саме час зробити щеплення проти COVID-19.
Вакцину можна отримати в центрі вакцинації в приміщенні колишньої поліклініки N 4 за адресою:
в пунктах вакцинації в амбулаторіях ЗП-СМ за адресами:
Пункти працюють з 8.00 до 17.00.
Вакцини проти коранавірусу Moderna та Janssen змінили назви
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№ 35 від 1 вересня 2022Читати номер