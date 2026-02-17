Кременчук укладає тимчасову угоду із приватним перевізником: що відомо

Кременчук планує укласти тимчасовий договір із новим перевізником. Про це стало відомо із проєкту рішення виконавчого комітету Кременчуцької міськради.

Із документів відомо, що цим перевізником стане приватне підприємство «Креміньавтотранс». Договір із ним міськрада планує укласти щонайбільше на місяць — поки триває конкурс на постійного перевізника.

Обслуговуватиме перевізник маршрути № 15Б «вул. Молодіжна — Річковий вокзал», № 18 «Дитяча лікарня — Центральний ринок» та № 30 «Центр — 1-й Піщаний тупик».

За даними аналітичного порталу YouControl, діє приватне підприємство «Креміньавтотранс» трохи більше 6 років — із листопада 2019 року. Підприємство має ліцензію на внутрішні перевезення пасажирів автобусами, а станом на лютий 2022 року фірма мала в користуванні 44 транспортрні засоби.

