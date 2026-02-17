У Полтаві патрульні зупинили п’яного водія на спущеному колесі

Учора близько 23.00 на вулиці Соборності в Полтаві інспектори помітили автомобіль Renault Logan, що їхав на спущеному колесі. Це викликало підозру, тому патрульні зупинили транспортний засіб для перевірки. Про це повідомляє патрульна поліція Полтавської області.

Під час спілкування з водієм поліцейські помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік погодився пройти огляд на місці за допомогою алкотестера Драгер, який показав 1,52 проміле.

На водія склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування в стані сп'яніння) КУпАП.

