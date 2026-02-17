ГО "Захист держави"
Надзвичайні новини

У Полтаві патрульні зупинили п’яного водія на спущеному колесі

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 0

На порушника склали відповідний протокол

Учора близько 23.00 на вулиці Соборності в Полтаві інспектори помітили автомобіль Renault Logan, що їхав на спущеному колесі. Це викликало підозру, тому патрульні зупинили транспортний засіб для перевірки. Про це повідомляє патрульна поліція Полтавської області.

Під час спілкування з водієм поліцейські помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік погодився пройти огляд на місці за допомогою алкотестера Драгер, який показав 1,52 проміле.

На водія склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування в стані сп'яніння) КУпАП.

Нагадаємо, що у Кременчуці водій намагався відкупитися від патрульних після порушення ПДР.

Автор: Катерина Животовська
Теги: нетверезий водій
