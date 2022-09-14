«У п'ять хвилин ми вкладаємось»: як у Градизьку під час війни працюють дитсадки та школи

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 388

«Кременчуцький ТелеграфЪ» побував у Градизьку, де попри війну працює дитячий садочок. Також в офлайн-формат вийшли й учні перших класів. Журналістам показали, як облаштоване укриття та розповіли алгоритм дій при повітряній тривозі.

Укриття розташоване у приміщенні дитячого садочка. Сюди ж спускаються і першачки у разі повітряної тривоги. Тут є запасний вихід, зробили підлогу, винесли шафи, столи, стільці, горщики. Щоправда, спати тут під час тривоги не можна.

Завідувачка дитсадка Юлія Афанасьєва каже, що якщо повітряна тривога лунає під час сну, дітей підіймають. А загалом до тривог та спусків до укриття діти ставляться спокійно.

— Алгоритм поведінки в нас прописаний. На зміні працюють два вихователі та два помічники вихователя, у групі — не більше 15 дітей, — розповіла пані Юлія. - Діти вже знають, що їм робити: вишикуватись у лінійку та чекати вихователя. В п'ять хвилин ми вкладаємось.

Юлія Афанасьєва каже, діти тривоги переносять спокійно, навіть ясельнята спокійно граються у сховищі.

На облаштування сховища з бюджету Градизької громади витратили до 50 тис. гривень, власними силами допомогли батьки.

— Робота навчальних закладів розпочалася не від того, що потрібно було просто відкрити. Був запит від батьків, яким потрібно працювати, і пріоритет надають найперше — таким сім'ям, — розповів голова Градизької громади Мирослав Носа.

Разом з тим у Градизькій громаді відкрились на очне навчання усі перші класи. До 4-5 класу стараються максимально виводити дітей на офлайн-навчання. Пан Носа додає, що освітній процес у Градизьку - «живий», використовують різні формати. Навчанням охоплені усі діти, у тому числі з малозабезпечених сімей, які не мають потрібних гаджетів. Ці діти під час дистанційного навчання сидять поряд із вчителем та навчаються.

— Це той самий приклад, коли на рівні військової адміністрації та громади є співпраця. Дітки мають можливість вчитись, а батьки — працювати, — прокоментував начальник військової адміністрації Кременчуцького району Олег Лєднік.

Нагадаємо, у Кременчуці всі школи працюють виключно в онлайн-форматі. До кінця календарного року у Кременчуці мають намір відремонтувати та обладнати укриття в усіх школах міста. Однак терміни відкриття шкіл міська влада не називає. По відкриття дитячих садочків мова взагалі не йде.

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