Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Кременчук, Освіта

«У п'ять хвилин ми вкладаємось»: як у Градизьку під час війни працюють дитсадки та школи

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 388

 «Була потреба -  ми відкрились» 

«Кременчуцький ТелеграфЪ» побував у Градизьку, де попри війну працює дитячий садочок. Також в офлайн-формат вийшли й учні перших класів. Журналістам показали, як облаштоване укриття та розповіли алгоритм дій при повітряній тривозі.

Укриття розташоване у приміщенні дитячого садочка. Сюди ж спускаються і першачки у разі повітряної тривоги. Тут є запасний вихід, зробили підлогу, винесли шафи, столи, стільці, горщики. Щоправда, спати тут під час тривоги не можна.

Завідувачка дитсадка Юлія Афанасьєва каже, що якщо повітряна тривога лунає під час сну, дітей підіймають. А загалом до тривог та спусків до укриття діти ставляться спокійно.

— Алгоритм поведінки в нас прописаний. На зміні працюють два вихователі та два помічники вихователя, у групі — не більше 15 дітей, — розповіла пані Юлія. - Діти вже знають, що їм робити: вишикуватись у лінійку та чекати вихователя. В п'ять хвилин ми вкладаємось. 

Юлія Афанасьєва каже, діти тривоги переносять спокійно, навіть ясельнята спокійно граються у сховищі. 

На облаштування сховища з бюджету Градизької громади витратили до 50 тис. гривень, власними силами допомогли батьки.

— Робота навчальних закладів розпочалася не від того, що потрібно було просто відкрити. Був запит від батьків, яким потрібно працювати, і пріоритет надають найперше — таким сім'ям, — розповів голова Градизької громади Мирослав Носа. 

Разом з тим у Градизькій громаді відкрились на очне навчання усі перші класи.  До 4-5 класу стараються максимально виводити дітей на офлайн-навчання. Пан Носа додає, що освітній процес у Градизьку - «живий», використовують різні формати.  Навчанням охоплені усі діти, у тому числі з малозабезпечених сімей, які не мають потрібних гаджетів. Ці діти під час дистанційного навчання сидять поряд із вчителем та навчаються.

— Це той самий приклад, коли на рівні військової адміністрації та громади є співпраця. Дітки мають можливість вчитись, а батьки — працювати, — прокоментував начальник військової адміністрації Кременчуцького району Олег Лєднік.

Нагадаємо, у Кременчуці всі школи працюють виключно в онлайн-форматі. До кінця календарного року у Кременчуці мають намір відремонтувати та обладнати укриття в усіх школах міста. Однак терміни відкриття шкіл міська влада не називає. По відкриття дитячих садочків мова взагалі не йде.

Міський голова розповів, у яких школах Кременчука готують укриття 

Фото: Артем Коваленко
2
Автор: Олеся Данилова Фото: Артем Коваленко Відео: Артем Коваленко
Теги: війна укриття школи дитячі садочки Градизьк
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 35 від 1 вересня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 34 від 25 серпня 2022

№ 33 від 18 серпня 2022

№ 32 від 11 серпня 2022

№ 31 від 4 серпня 2022

№ 30 від 28 липня 2022

№ 29 від 21 липня 2022

№ 28 від 14 липня 2022

№ 27 від 7 липня 2022

№ 26 від 30 червня 2022

№ 25 від 23 червня 2022

№ 24 від 16 червня 2022

№ 23 від 9 червня 2022

Всі pdf

Вверх