На Полтавщині судитимуть лісничого, який у полезахисній смузі зрубав дерев на 450 тис. грн

Спеціалізована екологічна прокуратура Полтавщини передала до суду обвинувальний акт стосовно колишнього лісничого структурного підрозділу державного підприємства «Кременчуцьке лісове господарство». Про це сповістила Полтавська обласна прокуратура.
Чоловіку інкримінують незаконну порубку дерев у захисному лісовому насадженні, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 7 років.
За даними слідства, у лютому минулого року, перебуваючи на посаді, лісничий у полезахисній лісовій смузі в адміністративних межах Кобеляцької територіальної громади без дозвільних документів незаконно зрубав понад 30 дерев різних порід. Таким чином він спричинив вказаній тергромаді майже 450 тис. грн збитків.
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№ 35 від 1 вересня 2022Читати номер