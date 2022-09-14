На Полтавщині автомобіль зіткнувся з 64-річною велосипедисткою – жінку госпіталізовано

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Дорожньо-транспортна пригода сталася 13 вересня близько 16.30 у Миргороді. Поліція встановлює обставини та причини ДТП, в якій постраждала велосипедистка.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.

За попередньою версією слідства місцевий 59-річний водій, керуючи автомобілем ВАЗ-21099 зіткнувся із велосипедом, яким керувала 64-річна мешканка міста Миргород. Внаслідок ДТП травмовану велосипедистку було госпіталізовано.

— Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що заподіяло потерпілому середньої тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України. Поліція встановлює причини та обставини події, — йдеться в повідомленні.