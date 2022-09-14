На Полтавщині автомобіль зіткнувся з 64-річною велосипедисткою – жінку госпіталізовано

Дорожньо-транспортна пригода сталася 13 вересня близько 16.30 у Миргороді. Поліція встановлює обставини та причини ДТП, в якій постраждала велосипедистка.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.
За попередньою версією слідства місцевий 59-річний водій, керуючи автомобілем ВАЗ-21099 зіткнувся із велосипедом, яким керувала 64-річна мешканка міста Миргород. Внаслідок ДТП травмовану велосипедистку було госпіталізовано.
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№ 35 від 1 вересня 2022Читати номер