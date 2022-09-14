Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Кременчук, Воїни світла

«Маленький уламок увійшов у серце»: Кременчук у скорботі провів 22-річного воїна Іллю Третяка

Сьогодні, 14:30 Переглядів: 488

 

Схилившись на одне коліно, кременчужани віддали шану захиснику України

Сьогодні, 14 вересня, у Міському палаці культури Кременчука прощалися зі старшим солдатом Іллею Сергійовичем Третяком, який загинув 5 вересня у Миколаївській області. У нього залишились мати та батько.

 

Двоє військових з Кременчука Ілля Третяк та Дмитро Гулик загинули на російсько-українській війні

Народився Ілля 8 грудня 1999 року у Кременчуці, Після закінчення 5 гімназії вирішив свою долю пов'язати з військовою справою.

— Кременчук в сотанню путь проводжає нашого Героя земляка солдата Третяка Іллю. Сьогодні прийшло дуже багато його друзів та знайомих з якими він навчався та займався спортом. Іллі вів здоровий спосіб життя: не пив і не курив. Він захоплювався комп'ютерною графікою, новими дослідженнями. Коли йому виповнилося 18 років, Ілля вирішив пов'язати своє життя з військовою службою та звернувся до Кременчуцького військкомату. Встиг хлопець повоювати у Луганській та Донецькій областях. Мав бойове поранення. Іллі була дуже вигідна пропозиція — поїхати до Великої Британії на навчання. Але він вирішив залишитися зі своїми побратимами. Його направили у Миколаївську область. Там вони зустріли бій, їх обстрілювали ворожі міномети та танки. Він поранення він загинув 5 вересня. Спочатку було не зрозуміло від чого загинув наш Іллюшка. Маленький уламок, який минаючи бронежилет потрапив прямо в його серце. Іллюшка був патріотом, веселим. Красивим хлопцем. Оце це і є наша «золота молодь», наше майбутнє. У нього залишилась мати, батько. Наречена, друзі та знайомі, — розповів військовий з позивним «Художник».

Побратим розповів, що Ілля був дорослим попри свій юний вік. Його побратими називали Михайлович, адже часто брав на себе розв'язання питань, був справжнім лідером.

— Його поважали й він довів усім, що він здатний навіть вести за собою. Його ми називали Міхалич і «костяк», так сказати сильною бойовою одиницею. Будемо чесними – він знищив не одного ворога і навіть відкривав з гранатомета вогонь по танку», - розповідає він. І додає, що також Міхалич вправно надавав побратимам меддопомогу, — сказав побратим Олег. 

Його призвали на військову службу за контрактом у 2019 році. Мама однокласника згадую Іллю як веселого та кмітливого хлопця.

Дитинство Іллі пройшло на Придніпровському ринку де він допомагав батькам-підприємцям, які торгували на ринку.

— Він був дуже хорошим хлопцем, любив військову справу. Сам вирішив йти воювати. Досі не можу говорити слова «був», — розповіла знайома родини Третяків-підприємців Наталя.

Попрощатися з Іллею прийшли рідні, знайомі, однокласники, побратими та представники міської влади. Після відспівування у Свято-Миколаївському соборі, автоколона вирушила до Свіштовського цвинтаря. Де поховали захисника України Іллю Третяка на Алеї Слави.

Фото: Олександр Попенко
5
Автор: Альона Душенко Фото: Олександр Попенко
Теги: війна воїни світла
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 35 від 1 вересня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 34 від 25 серпня 2022

№ 33 від 18 серпня 2022

№ 32 від 11 серпня 2022

№ 31 від 4 серпня 2022

№ 30 від 28 липня 2022

№ 29 від 21 липня 2022

№ 28 від 14 липня 2022

№ 27 від 7 липня 2022

№ 26 від 30 червня 2022

№ 25 від 23 червня 2022

№ 24 від 16 червня 2022

№ 23 від 9 червня 2022

Всі pdf

Вверх