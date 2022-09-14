«Маленький уламок увійшов у серце»: Кременчук у скорботі провів 22-річного воїна Іллю Третяка

Сьогодні, 14:30 Переглядів: 488

Сьогодні, 14 вересня, у Міському палаці культури Кременчука прощалися зі старшим солдатом Іллею Сергійовичем Третяком, який загинув 5 вересня у Миколаївській області. У нього залишились мати та батько.

Народився Ілля 8 грудня 1999 року у Кременчуці, Після закінчення 5 гімназії вирішив свою долю пов'язати з військовою справою.

— Кременчук в сотанню путь проводжає нашого Героя земляка солдата Третяка Іллю. Сьогодні прийшло дуже багато його друзів та знайомих з якими він навчався та займався спортом. Іллі вів здоровий спосіб життя: не пив і не курив. Він захоплювався комп'ютерною графікою, новими дослідженнями. Коли йому виповнилося 18 років, Ілля вирішив пов'язати своє життя з військовою службою та звернувся до Кременчуцького військкомату. Встиг хлопець повоювати у Луганській та Донецькій областях. Мав бойове поранення. Іллі була дуже вигідна пропозиція — поїхати до Великої Британії на навчання. Але він вирішив залишитися зі своїми побратимами. Його направили у Миколаївську область. Там вони зустріли бій, їх обстрілювали ворожі міномети та танки. Він поранення він загинув 5 вересня. Спочатку було не зрозуміло від чого загинув наш Іллюшка. Маленький уламок, який минаючи бронежилет потрапив прямо в його серце. Іллюшка був патріотом, веселим. Красивим хлопцем. Оце це і є наша «золота молодь», наше майбутнє. У нього залишилась мати, батько. Наречена, друзі та знайомі, — розповів військовий з позивним «Художник».

Побратим розповів, що Ілля був дорослим попри свій юний вік. Його побратими називали Михайлович, адже часто брав на себе розв'язання питань, був справжнім лідером.

— Його поважали й він довів усім, що він здатний навіть вести за собою. Його ми називали Міхалич і «костяк», так сказати сильною бойовою одиницею. Будемо чесними – він знищив не одного ворога і навіть відкривав з гранатомета вогонь по танку», - розповідає він. І додає, що також Міхалич вправно надавав побратимам меддопомогу, — сказав побратим Олег.

Його призвали на військову службу за контрактом у 2019 році. Мама однокласника згадую Іллю як веселого та кмітливого хлопця.

Дитинство Іллі пройшло на Придніпровському ринку де він допомагав батькам-підприємцям, які торгували на ринку.

— Він був дуже хорошим хлопцем, любив військову справу. Сам вирішив йти воювати. Досі не можу говорити слова «був», — розповіла знайома родини Третяків-підприємців Наталя.

Попрощатися з Іллею прийшли рідні, знайомі, однокласники, побратими та представники міської влади. Після відспівування у Свято-Миколаївському соборі, автоколона вирушила до Свіштовського цвинтаря. Де поховали захисника України Іллю Третяка на Алеї Слави.