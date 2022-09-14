«Маленький уламок увійшов у серце»: Кременчук у скорботі провів 22-річного воїна Іллю Третяка

Сьогодні, 14 вересня, у Міському палаці культури Кременчука прощалися зі старшим солдатом Іллею Сергійовичем Третяком, який загинув 5 вересня у Миколаївській області. У нього залишились мати та батько.
Народився Ілля 8 грудня 1999 року у Кременчуці, Після закінчення 5 гімназії вирішив свою долю пов'язати з військовою справою.
— Кременчук в сотанню путь проводжає нашого Героя земляка солдата Третяка Іллю. Сьогодні прийшло дуже багато його друзів та знайомих з якими він навчався та займався спортом. Іллі вів здоровий спосіб життя: не пив і не курив. Він захоплювався комп'ютерною графікою, новими дослідженнями. Коли йому виповнилося 18 років, Ілля вирішив пов'язати своє життя з військовою службою та звернувся до Кременчуцького військкомату. Встиг хлопець повоювати у Луганській та Донецькій областях. Мав бойове поранення. Іллі була дуже вигідна пропозиція — поїхати до Великої Британії на навчання. Але він вирішив залишитися зі своїми побратимами. Його направили у Миколаївську область. Там вони зустріли бій, їх обстрілювали ворожі міномети та танки. Він поранення він загинув 5 вересня. Спочатку було не зрозуміло від чого загинув наш Іллюшка. Маленький уламок, який минаючи бронежилет потрапив прямо в його серце. Іллюшка був патріотом, веселим. Красивим хлопцем. Оце це і є наша «золота молодь», наше майбутнє. У нього залишилась мати, батько. Наречена, друзі та знайомі, — розповів військовий з позивним «Художник».
Побратим розповів, що Ілля був дорослим попри свій юний вік. Його побратими називали Михайлович, адже часто брав на себе розв'язання питань, був справжнім лідером.
Його призвали на військову службу за контрактом у 2019 році. Мама однокласника згадую Іллю як веселого та кмітливого хлопця.
Дитинство Іллі пройшло на Придніпровському ринку де він допомагав батькам-підприємцям, які торгували на ринку.
Попрощатися з Іллею прийшли рідні, знайомі, однокласники, побратими та представники міської влади. Після відспівування у Свято-Миколаївському соборі, автоколона вирушила до Свіштовського цвинтаря. Де поховали захисника України Іллю Третяка на Алеї Слави.
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№ 35 від 1 вересня 2022Читати номер