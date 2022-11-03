У Кременчуці вантажівка збила жінку

Сьогодні, 19:22 Переглядів: 401

Ввечері 3-го листопада на вулиці Київській вантажівка збила жінку-пішохода. Як сповістило Кременчуцьке районне управління поліції, жінка отримала травми, її забрали у лікарню у важкому стані.

На місці аварії працює слідчо-оперативна група.

Поліція закликає водіїв бути обережними за кермом, а пішоходів – уважними під час переходу через дорогу. Зараз на вулиці несприятливі погодні умови – дощ – та погана видимість, бо темно, не горять ліхтарі.