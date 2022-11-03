Хокеїсти «Кременчука» здобули вольову перемогу над «Легіоном»

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 100

Сьогодні, 3-го листопада, хокейний клуб «Кременчук» зміг реабілітуватися за поразку від «Дніпра» (0:1), здобувши в другому матчі в Калуші вольову перемогу над господарями. Матч відбувся без глядачів на льодовій арені імені Степана Бандери.

«Легіон» (Калуш) – «Кременчук» – 2:5 (1:1, 1:1, 0:3)

Шайби: 0:1 – Лялька, 04:27. 1:1 – Дурдиєв (Бабчук), 06:25. 2:1 – Луговий (Ромащенко), 31:31. 2:2 – Андрющенко (Т. Савицький, Федоров), 32:54. 2:3 – Кривошапкін (Лялька), 46:13. 2:4 – Сібілевич, 47:07. 2:5 – Андрющенко (Сібілевич), 49:25

«Легіон»: В. Попережай (Аріпов, 49:25); Філімонов – Таран, Ромащенко – Захаров – Луговий; Сірченко – Бабчук, Пойманов – Халін – Дурдиєв; Явний – Крайник, Собченко – Кривоножкін – Когут; Терешко, Боднарчук, О. Васильєв. Тренер – Альберт Шафіков; асистент – Сергій Вітер

«Кременчук»: Кучер; Матусевич – Ісаєнко, Лялька – Кривошапкін – Сеник; Абдуллаєв – Кругляков, Брага – Середницький – Тимченко; Максименко – Варава, Геворкян – Федоров – Андрющенко; Ігнатенко – Гніденко, Т. Савицький – Кривенко – Сібілевич. Тренер – Олександр Савицький; асистент – Дмитро Сумець

У ту мить, коли Віталій Лялька в дебюті гри майже без спротиву вийшов «один в нуль» і холоднокровно переграв Валентина Попережая, з’явилося відчуття, що це буде чергова легка перемога «Кременчука». Проте, на щастя, відчуття це виявилося оманливим. Інтрига в зустрічі не згасала до середини третьої 20-хвилинки. І ще не відомо, як би розвивалася гра, якби центрфорвард «Легіона» Віктор Захаров на заключних секундах другого періоду встиг кинути під поперечину воріт Кирила Кучера швидше, ніж пролунала сирена. Однак красивий за виконанням гол не був зарахований і відповідно дві третини зустрічі завершилися внічию 2:2.

Врешті, в заключному періоді фаворити зібралися і довели справу до перемоги. Визначальну роль у їх перемозі відіграло тріо Савицький – Андрющенко – Сібілевич, яке організувало три з п’яти шайб у ворота Попережая.

Наступний матч в чемпіонаті України лідер «Кременчук» проведе вже після міжнародної паузи, пов’язаної зі зборами національної збірної України, а також після участі команди в Континентальному кубку.