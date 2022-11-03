Кременчужанин пропонує зменшити комендантську годину на Полтавщині

Сьогодні, 20:27 Переглядів: 102

Кременчужанин Богдан Волошко пропонує зменшити комендантську годину на Полтавщині – щоб вона починалася не з 22.00, а з 23.00. У своїй електронній петиції на сайті Кременчуцької міської ради він закликає міську владу звернутися до Полтавської обласної військової адміністрації щодо цього питання.

У поясненні до петиції йдеться про те, що Полтавська ОВА своїм рішенням скоротила комендантську годину на Полтавщині, виправдовуючи це кількістю правопорушень у вечірній час. Але непорядні громадяни комендантську годину фактично ігнорують, а от добропорядним громадянам доводиться її дотримуватися. І як наслідок – скорочувати робочі зміни, раніше зачиняти свій бізнес. А це своєю чергою суттєво знижує якість життя та змушує страждати економіку області та міста.

Петицію Богдан Волошко розмістив на сайті Кременчуцької міської ради 2 листопада. Збір підписів триває.