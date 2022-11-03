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Кременчук

Фонд держмайна з молотка пускає приміщення суду у Кременчуці

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 307

 

Стартова ціна об'єкта приватизації на сьогодні визначена у розмірі  786 151 грн

Регіональне відділення Фонду державного майна України, 14 листопада, проведе онлайн-аукціон з продажу приміщення суду у Кременчуці. Про це йдеться на сайті Держмайна.

Стартова ціна - 786 151 грн, це удвічі менше за балансову вартість.

До цього часу приміщення перебуває на балансі Територіального управління Державної судової адміністрації України.

Приватизувати пропонують приміщення суду загальною площею 305 кв.м, розташоване за адресою пров. Тополевий, 3. Тут на першому поверсі багатоквартирного житлового будинку знаходився Крюківський районний суд.

 

Згідно з довідкою балансова вартість об'єкта станом на 30.06.2022 становила 1 572 302 грн.

Стартова ціна об'єкта приватизації на сьогодні визначена у розмірі  786 151 грн.

 

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Фонд державного майна України
Теги: суд
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