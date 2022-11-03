За три дні назбирали на ножі для хірургів зібрали з Кременчука та Горішніх Плавнів

Кременчужани та небайдужі містяни зібрали допомогу для лікарів-хірургів з Миколаївського напрямку. Вони щодня оперують 100-150 наших бійців: ріжуть, шиють, все як має бути. Про це розповів волонтер Віталій Смірнов.
Наразі волонтери збирають кошти на спальники для військових.
5168 7451 0564 9922
Paypall: vitalii_smirnov@ukr.net
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.
№ 43 від 27 жовтня 2022Читати номер