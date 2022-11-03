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Кременчук, Допомога військовим

За три дні назбирали на ножі для хірургів зібрали з Кременчука та Горішніх Плавнів

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 134

 

Люди, як чарівники, які махають картками та допомагають для підтримки української армії та медиків

Кременчужани та небайдужі містяни зібрали допомогу для лікарів-хірургів з Миколаївського напрямку. Вони щодня оперують 100-150 наших бійців: ріжуть, шиють, все як має бути. Про це розповів волонтер Віталій Смірнов.

У Кременчуці збирають допомогу на електроніж для хірурга
— Такі історії — це завжди про людяність, про якусь магію, про добрих чарівників, які замість чарівних паличок махають картками банків, і творяться справжні дива. Вартість 1 електрокоагулятору 48000 грн. За декілька годин придбали один. Та це був лише початок. Друга доба — є два. Третя доба — на зв’язку благодійний фонд і старі знайомі, що ним керують. Вони самі побачили, і вирішили, що добру — бути. Є третій апарат. Немає слів, — написав у звіті Віталій Смірнов.

Наразі волонтери збирають кошти на спальники для військових. 

5168 7451 0564 9922

Paypall: vitalii_smirnov@ukr.net

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Автор: Альона Душенко
Теги: допомога ЗСУ допомога
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