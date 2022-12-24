У вихідні у Кременчуці буде тепло і мокро

Сьогодні, 08:03 Переглядів: 70

Для прогулянок краще обирати суботу, бо у неділю з неба поллється

На вихідних у Кременчуці буде тепло і хмарно. Не обійдеться без дощів. Для прогулянок краще обирати суботу, бо у неділю з неба поллється.

За прогнозами Sinoptik, сонце не з'являтиметься з-за хмар у цей вікенд. Але ці хмари принесуть дрібний дощ лише ближче до ночі у неділю, 25 грудня. Повітря у суботу прогріється максимум до +7°С, а у неділю – до +5°С.

Ventusky обіцяє повністю суху суботу і опади у другій половині дня у неділю, надвечір. У місті стоятиме практично безвітряна погода. Стовпчики термометрів покажуть +4...+7°С.

Gismeteo повідомляє, що на вихідних дощити у Кременчуці почне з 11.00 у неділю, 25 грудня, а пік опадів припаде на 17-20.00. Найближчі два дні будуть похмурими. Температурні показники коливатимуться у межах +5-8°С.