На Лубенщині затримали «чорного лісоруба» - поліція Полтавщини повідомила йому про підозру

До суду направлено клопотання слідчого та прокурора про обрання фігуранту запобіжного заходу у виді тримання під вартою
Чергового «чорного лісоруба» затримали на Лубенщині в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вказаній особі повідомили про підозру. Також до суду направмлм клопотання слідчого та прокурора про обрання фігуранту запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
Про це повідомляє пресслужба Полтавської обласної прокуратури, наголошуючи на роботі правоохоронців по збереженню лісу.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Правоохоронці вилучили деревину, бензопилу та автомобіль, на якому пересувався чоловік. Спричинені вказаному державному підприємству збитки встановлюються.
За процесуального керівництва Лубенської окружної прокуратури слідчі дії здійснюються Лубенським районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області.
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№ 51 від 22 грудня 2022Читати номер