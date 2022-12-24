На Лубенщині затримали «чорного лісоруба» - поліція Полтавщини повідомила йому про підозру

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До суду направлено клопотання слідчого та прокурора про обрання фігуранту запобіжного заходу у виді тримання під вартою

Чергового «чорного лісоруба» затримали на Лубенщині в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вказаній особі повідомили про підозру. Також до суду направмлм клопотання слідчого та прокурора про обрання фігуранту запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Про це повідомляє пресслужба Полтавської обласної прокуратури, наголошуючи на роботі правоохоронців по збереженню лісу.

- За даними слідства, протиправні дії вчинено 22 грудня цього року поблизу залізничної колії «Вирішальне-Ромодан», на території захисних лісових насаджень. Спиляна деревина (колоди дуба загальним об’ємом близько 2 кубометрів) перебувала на балансі виробничого підрозділу «Лубенська дистанція захисних лісонасаджень, - йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Правоохоронці вилучили деревину, бензопилу та автомобіль, на якому пересувався чоловік. Спричинені вказаному державному підприємству збитки встановлюються.

За процесуального керівництва Лубенської окружної прокуратури слідчі дії здійснюються Лубенським районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області.