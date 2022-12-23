Студенти технічних спеціальностей КрНУ можуть навчатися і офіційно працювати на Полтавському ГЗК та в «Енерго-Плюс»

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 199

22 грудня, у День енергетика, у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського відбувся День відкритих дверей. У цей день увагу приділили двом спеціальностям – 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» та 263 «Цивільна безпека». Фахівці цих спеціальностей в умовах сьогодення як ніколи актуальні для нашої країни.

Майбутні вступники могли дізнатися про правила прийому до навчального закладу, взяти участь у вікторинах та конкурсах з призами та побачити науково-технічну виставку.

Ось, наприклад, аналог лазерного гравера, який за допомогою звичайної ручки відтворює запрограмований малюнок.

А ось тренувальний манекен для надання першої домедичної допомоги у випадку зупинки серця і дихання, який використовують студенти спеціальності «Цивільна безпека». Манекен повністю комп'ютеризований, його зіниці реагують на світло.

Також під час заходу стало відомо, що у КрНУ практикують дуальну освіту – студенти можуть одночасно вчитися на денній формі й працювати офіційно. Навчальний заклад підписав угоди з Полтавським ГЗК та компанією «Енерго-Плюс», куди вже під час навчання можуть працевлаштуватися студенти технічних спеціальностей. У такому випадку 3 дні на тиждень вони офіційно працюватимуть, а два – навчатимуться в університеті (або навпаки). Цією можливістю скористалися вже 17 студентів навчального закладу.