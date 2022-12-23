Стало відомо, де у Кременчуці знаходиться «ППО»

У соцмережах «Кременчуцького Телеграфа» час від часу читачі цікавляться, де у нашому місті знаходиться ППО (Протиповітряна оборона). Ми знайшли й вирішили поділитися з вами. «ППО» знаходяться в різних точках міста (адреси не зазначаємо в цілях безпеки).
«ППО» (Птахи проти орків) не лише у бойовій обгортці, а й жовто-блакитні всередині. Такі цукерки створила кременчуцька компанія «Лукас».
З кожного проданого кілограма цукерок «ППО» компанія відраховує 1 грн у Благодійний Фонд Сергія Притули.
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Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.
№ 51 від 22 грудня 2022Читати номер