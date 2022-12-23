Стало відомо, де у Кременчуці знаходиться «ППО»

Сьогодні, 21:02 Переглядів: 971

У соцмережах «Кременчуцького Телеграфа» час від часу читачі цікавляться, де у нашому місті знаходиться ППО (Протиповітряна оборона). Ми знайшли й вирішили поділитися з вами. «ППО» знаходяться в різних точках міста (адреси не зазначаємо в цілях безпеки).

«ППО» (Птахи проти орків) не лише у бойовій обгортці, а й жовто-блакитні всередині. Такі цукерки створила кременчуцька компанія «Лукас».

З кожного проданого кілограма цукерок «ППО» компанія відраховує 1 грн у Благодійний Фонд Сергія Притули.