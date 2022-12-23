281 щеплення від COVID-19 зробили вчора у Кременчуці

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 144

На вихідних працюють тільки 3 пункти вакцинації

22 грудня у Кременчуці від COVID-19 вакцинувалася 281 особа. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

За день щеплення отримали:

1 доза – 12;

2 доза – 10;

1 бустерна доза – 166;

2 бустерна доза – 93.

Від початку вакцинальної кампанії у Кременчуці:

1 дозу отримали – 117 785;

2 дози отримали – 116 451;

додаткову дозу отримали – 65;

1 бустерну дозу отримали – 31 904;

2 бустерні дози отримали – 3 054.

На вихідних Кременчуцькі медики запрошують щепитися вакцинами Pfizer і CoronaVac з 8.00 до 13.00 у пунктах вакцинації в амбулаторіях ЗП-СМ за адресами:

квартал 278, 13Б;

вул. Лікаря Бончука, 9;

вул. Івана Мазепи, 26.

Нагадуємо, що 21 грудня у Кременчуці від COVID-19 вакцинувалися 224 особи.