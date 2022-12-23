Від поранень у лікарні помер військовий Руслан Кісьолкін «Циган» з Кременчуччини

Сьогодні, 19:30 Переглядів: 120

Вічна пам'ять захиснику України

Завтра, 24 грудня, Семенівська громада Кременчуцького району попрощається з молодшим сержантом Кісьолкіним Русланом Олексійовичем. Військовий з позивним «Циган» 1990 року народження, командир десантно-штурмового відділення в/ч А1910. Помер Руслан після двох днів боротьби за життя від поранень, які отримав 15 грудня біля населеного пункту Червонопопівка Кремінського району Луганської області. Щирі співчуття рідним Героя. Вічна пам'ять захиснику України.







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