Вартість пального на Полтавщині продовжує невпинно зростати

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Публікуємо регіональні ціни на пальне на заправках Полтавської області

Вартість пального на Полтавщині продовжує невпинно зростати. Експерти стверджують, що це пов'язано зі збільшенням кількості завезення та щоденного використання по всій країні генераторів.

Згідно з даними сайту Мінфін, середні ціни на пальне на заправках Полтавської області станом на 23 грудня:

Бензин А-95 преміум - 53,18 грн (+0.44 грн/+0.830%)

Бензин А-95 - 52,58 грн (+0.42 грн/+0.799%)

Бензин А-92 - 52,00 грн

Дизельне паливо - 55,44 (+0.06 грн/+0.113%)

Газ авто­мобільний - 29,51 грн (+0.02 грн/+0.063%)

* у скобках вказаний рівень зростання цін у грн та % стосовно 22 грудня

Графік зростання цін на бензини та дизель з 26 вересня до 23 грудня

Графік зростання цін на газ з 26 вересня до 23 грудня





Ціни на пальне операторів станом на 23 грудня

Раніше ми писали, яка середня вартість пального на заправках України була 6 грудня.