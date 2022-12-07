Яка середня вартість пального на заправках України

В Україні, станом на вечір 6 грудня, середня ціна бензину А-95 становила 51,24 грн/л. Про це повідомляє Еспресо.TV.
Середня ціна вартості пального на заправках України
За даними «Мінфіну»:
За даними AUTO.RIA:
Прогноз цін на пальне в Україні
За словами директора консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн, через обмежений попит пального в Європі та затримки поставок, які виникають на кордоні, в Україні останніми днями зросла ціна на пальне. За його словами, на ситуацію на ринку пального впливає і те, що не всі АЗС мають генератори. Тож усе навантаження йде на ті заправки, які працюють навіть при відключеннях електроенергії.
Разом з тим, експерт додає, що за тиждень-другий ми зможемо побачити зменшення ціни, бо у світі котирування низькі.
Попри те, що в Україні зараз підвищене використання генераторів, це не мало б спричинити суттєвого подорожчання пального. Нинішнє зростання ціни на пальне на 50 копійок або гривню він назвав ситуативним – трейдери намагаються виграти час для привезення нових партій пального.
Водночас, за словами експерта, з огляду на кількість ввезених у листопаді генераторів, попит на пальне може зрости приблизно на 15%.
- У нас є потенціал, щоб збільшити це постачання і закрити цей попит, – запевнив він.
Як зазначає сайт enkorr, попри зниження цін на дизельне пальне в Європі, ситуація на українському ринку залишається доволі складною. Зокрема трейдери, які реалізують цей продукт у чорноморських портах, фіксують зменшення кількості суднових відвантажень в Україну.
Великі постачальники ресурсу прогнозують, що ситуація на ринку дизпального, імовірно, буде погіршуватися. Готуючись до введення ембарго на російські енергоносії, Європа почала формувати запаси нафтопродуктів. Високий попит сприятиме здорожчанню дизельного пального. Тому зниження цін, яке спостерігалося минулого тижня, було тимчасовим.
Зі слів українських трейдерів, контрактування на грудень відбувається в нормальному режимі, натомість на січень закордонні постачальники поки що не поспішають підтверджувати обсяги.
Про те, що вартість пального в Україні найближчим часом не мала б суттєво зрости, зазначав раніше й голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко. Він зауважив, що навіть несуттєве подорожчання пального не мало б суттєво вплинути на ціну продуктів, адже всі головні ризики вже були закладені у вартість продукції.
Нагадаємо, 21 вересня Верховна Рада підтримала законопроєкт про повернення акцизного податку на пальне. Згідно з положеннями закону повертаються акцизи у розмірі:
ПДВ для всього залишається на рівні 7%.
Раніше ми писали, що український бізнес не штрафуватимуть за зберігання пального до генераторів.
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№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер