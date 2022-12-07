Яка середня вартість пального на заправках України

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В Україні, станом на вечір 6 грудня, середня ціна бензину А-95 становила 51,24 грн/л. Про це повідомляє Еспресо.TV.

Середня ціна вартості пального на заправках України

За даними «Мінфіну»:

бензин А-95 преміум – 52,05 грн/л;

бензин А-95 – 51,24 грн/л;

бензин А-92 – 51,16 грн/л;

дизель – 54,92 грн/л;

газ – 29,13 грн/л.

За даними AUTO.RIA:

бензин А-95 преміум – 51,82 грн/л;

бензин A-95 – 51,01 грн/л;

бензин A-92 – 50,72 грн/л;

дизель – 54,83 грн/л;

газ – 29,03 грн/л.

Прогноз цін на пальне в Україні

За словами директора консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн, через обмежений попит пального в Європі та затримки поставок, які виникають на кордоні, в Україні останніми днями зросла ціна на пальне. За його словами, на ситуацію на ринку пального впливає і те, що не всі АЗС мають генератори. Тож усе навантаження йде на ті заправки, які працюють навіть при відключеннях електроенергії.

Разом з тим, експерт додає, що за тиждень-другий ми зможемо побачити зменшення ціни, бо у світі котирування низькі.

Попри те, що в Україні зараз підвищене використання генераторів, це не мало б спричинити суттєвого подорожчання пального. Нинішнє зростання ціни на пальне на 50 копійок або гривню він назвав ситуативним – трейдери намагаються виграти час для привезення нових партій пального.

- Коли ринок привезе необхідну кількість пального, фактор такого генераторного попиту не відіграватиме якусь важливу роль, а вартість залежатиме, як завжди, від закупівельної ціни, – додав Сергій Куюн.

Водночас, за словами експерта, з огляду на кількість ввезених у листопаді генераторів, попит на пальне може зрости приблизно на 15%.

- У нас є потенціал, щоб збільшити це постачання і закрити цей попит, – запевнив він.

Як зазначає сайт enkorr, попри зниження цін на дизельне пальне в Європі, ситуація на українському ринку залишається доволі складною. Зокрема трейдери, які реалізують цей продукт у чорноморських портах, фіксують зменшення кількості суднових відвантажень в Україну.

Великі постачальники ресурсу прогнозують, що ситуація на ринку дизпального, імовірно, буде погіршуватися. Готуючись до введення ембарго на російські енергоносії, Європа почала формувати запаси нафтопродуктів. Високий попит сприятиме здорожчанню дизельного пального. Тому зниження цін, яке спостерігалося минулого тижня, було тимчасовим.

Зі слів українських трейдерів, контрактування на грудень відбувається в нормальному режимі, натомість на січень закордонні постачальники поки що не поспішають підтверджувати обсяги.

Про те, що вартість пального в Україні найближчим часом не мала б суттєво зрости, зазначав раніше й голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко. Він зауважив, що навіть несуттєве подорожчання пального не мало б суттєво вплинути на ціну продуктів, адже всі головні ризики вже були закладені у вартість продукції.

- Зараз, коли повернули акцизи, було зрозуміло, що, наприклад, ціна на автомобільний газ підвищиться на 2 грн, на 95 пальне - десь до 5 грн і це означає, що всі імпортери та виробники потрохи підвищили свою вартість, тобто заклали ці всі ризики, – пояснив Олексій Дорошенко.

Нагадаємо, 21 вересня Верховна Рада підтримала законопроєкт про повернення акцизного податку на пальне. Згідно з положеннями закону повертаються акцизи у розмірі:

бензин 100 євро за 1 тис. л;

дизель 100 євро за 1 тис. л;

біопаливо 100 євро за 1 тис. л;

газ 52 євро за 1 тис. л.

ПДВ для всього залишається на рівні 7%.

Раніше ми писали, що український бізнес не штрафуватимуть за зберігання пального до генераторів.