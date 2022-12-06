Український бізнес не штрафуватимуть за зберігання пального до генераторів - Гетманцев

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 228

Навіть перевіряти не будуть

В Україні не штрафуватимуть бізнес за зберігання пального без ліцензії в зимовий період. Про це повідомив Данило Гетманцев, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики заявив.

Відповідно до українського законодавства, компанії повинні мати ліцензію на зберігання пального для власних потреб у період воєнного стану. І якщо умовна кав’ярня, цех або коворкінг таки зберігають пальне без ліцензії, їм може загрожувати штраф у розмірі 500 тис. грн.

До винятків належать:

Підприємства, установи та організації, що повністю утримуються коштом державного або місцевого бюджету.

Підприємства, установи та організації системи державного резерву.

Ліцензія не потрібна суб’єктам господарювання, які використовують та зберігають пальне на спеціально облаштованих майданчиках та бурових платформах, якщо вони його не продають, а використовують для власних виробничо-технологічних потреб.

Не потрібна ліцензія й тим, хто зберігає пальне виключно у споживчій тарі місткістю до 5 літрів.

Через постійні та довготривалі відключення електроенергії український бізнес масово використовує генератори та зберігає пальне для них. Тому, останніми днями, у суспільстві зростає занепокоєння через потенційні штрафи.

Проте Данило Гетманцев заявив, що причин для цього немає.

- Щодо чергової «зради» із штрафами за зберігання пального без ліцензії - повідомляю, що жодного штрафу на суб’єктів господарювання (крім, звичайно, АЗС, НПЗ та оптовиків) у період зими накладено не буде. Відповідні зміни будуть внесені до законодавства незабаром. Перевірок не буде ані до, ані після змін. Тим, хто зраду розганяє, непогано було б спочатку з’ясувати, що зберігання пального не суб’єктами господарювання не тягне відповідальності і зараз (до змін), - написав він.

Раніше ми писали, як кременчужанам зберегти своє життя та спільне майно під час використання генераторів.