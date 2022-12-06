Український бізнес не штрафуватимуть за зберігання пального до генераторів - Гетманцев

В Україні не штрафуватимуть бізнес за зберігання пального без ліцензії в зимовий період. Про це повідомив Данило Гетманцев, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики заявив.
Відповідно до українського законодавства, компанії повинні мати ліцензію на зберігання пального для власних потреб у період воєнного стану. І якщо умовна кав’ярня, цех або коворкінг таки зберігають пальне без ліцензії, їм може загрожувати штраф у розмірі 500 тис. грн.
До винятків належать:
Не потрібна ліцензія й тим, хто зберігає пальне виключно у споживчій тарі місткістю до 5 літрів.
Через постійні та довготривалі відключення електроенергії український бізнес масово використовує генератори та зберігає пальне для них. Тому, останніми днями, у суспільстві зростає занепокоєння через потенційні штрафи.
Проте Данило Гетманцев заявив, що причин для цього немає.
- Щодо чергової «зради» із штрафами за зберігання пального без ліцензії - повідомляю, що жодного штрафу на суб’єктів господарювання (крім, звичайно, АЗС, НПЗ та оптовиків) у період зими накладено не буде.
Відповідні зміни будуть внесені до законодавства незабаром. Перевірок не буде ані до, ані після змін.
Тим, хто зраду розганяє, непогано було б спочатку з’ясувати, що зберігання пального не суб’єктами господарювання не тягне відповідальності і зараз (до змін), - написав він.
Раніше ми писали, як кременчужанам зберегти своє життя та спільне майно під час використання генераторів.
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№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер