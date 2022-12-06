На Кременчуччині в плавнях Дніпра потонув рибалка

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6 грудня о 9.56 до рятувальників від диспетчера поліції надійшло повідомлення про те, що на території Кременчуцького району в плавнях Дніпра (поблизу села Стара Білецьківка) під час риболовлі ймовірно потонув чоловік. Про це інформує Кременчуцьке районне управління ГУ ДСНС України у Полтавській області.

О 10.30 до місця події направили водолазно-рятувальне відділення ДСНС на ГАЗ-2705 з надувним гумовим човном Suzumar. По прибуттю на місце рятувальники побачили, що на відстані близько 50-60 м від берега в воді знаходяться риболовні знаряддя.



О 13.35 тіло 47-річного чоловіка витягли з води працівники ДСНС, воно знаходилося на глибині близько 3-4 м. Обстежили дно водойми близько 100 кв. м.

​Тіло громадянина направили до Кременчуцького МВ СМЕ для встановлення точної причини смерті.