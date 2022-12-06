У Кременчуці вперше відбулися змагання з Taekwondo WT з початку повномасштабної війни

Вітаємо наших спортсменів з досягненнями на спортивній ниві
Цими вихідними, 3-го грудня завдяки ЗСУ у Кременчуці відбулися змагання з олімпійського виду спорту taekwondo WT. У змаганнях взяли участь 80 спортсменів різних вікових категорій. Про це розповів почесний президент Кременчуцької федерації тхеквондо (ВТФ).
— Це другі змагання в цьому році. Перші змагання пройшли в лютому, до початку війни. Попри складнощі у тренувальних процесах діти все ж таки продовжували тренування. І ось на цих змаганнях діти доводили свою майстерність.
Змагання проходили у форс-мажорних обставинах, але завдяки ЗСУ — спокійно. Працювали від генератора та були сирени.
Окремо хочу подякувати партнерам, що в такий час однаково підтримали змагання та порадували дітей подарунками.
Азат Саркисян та ТМ СУВОРОВ за надані солодкі подарунки всіх учасникам змагань
Виталий Васильевич — власнику Типография Бульвар за сувенірні подарунки та ексклюзивні дипломи кожному учаснику
Анатолію Компанієць — власнику мережі магазинів «МобіОпт» за коштовні подарунки гаджети найкращим спортсменам, — розповів Олександр Березянський.
Федерація Taekwondo WT Кременчука продовжує тренування та реалізує всі свої спортивні плани щодо відкриття нового спортзалу та реалізація проєкту Громадського Бюджету після нашої перемоги.
Автор: Альона Душенко
Джерело фото: фото зі сторінки Олександра Березянського
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